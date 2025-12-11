บรรยากาศช่วงค่ำระหว่างรอนับผลโหวตการลงมติมาตรา 256/28 ‘ไชยชนก-ชาดา’ ปรี่หา ‘เท้ง-โรม-สส.ประชาชน’ คาดเคลียร์ปมโหวตผสมโรงสว.
เมื่อเวลา 21.50 น. วันที่ 11 ธ.ค.2568 ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 2 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วาระพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ที่มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศช่วงค่ำระหว่างรอนับผลโหวตการลงมติมาตรา 256/28 ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภา ด้วยวิธีการขานชื่อเสร็จสิ้น นายไชยชนก ชิดชอบ สส.บุรีรัมย์ และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ได้เดินเข้ามาพูดคุยกับนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน
พร้อมด้วยนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรค ปชน. นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ สส.ระยอง พรรค ปชน. พร้อมด้วย สส.ของพรรคปชน. อีกหลายคน ด้วยท่าทีเคร่งเครียด โดยคาดว่าจะเป็นการชี้แจงเหตุผลของพรรค ภท.ในการโหวตวันนี้ ขณะที่เวลาต่อมานายไชยชนก ได้เรียกนายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี เข้ามาพูดคุยด้วยเป็นกลุ่มใหญ่