รัฐสภา มีมติเห็นชอบ คงเงื่อนไขเสียง สว. 1 ใน 3 ร่างแก้ไข รธน. ‘ณัฐวุฒิ’ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ขอถอนร่างไปปรับปรุง
วันที่ 11 ธ.ค.2568 ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่สมาชิกรัฐสภามีการลงมติในการพิจารณร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ.. ในมาตรา 256/28 ว่าด้วยเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่กรรมาธิการ (กมธ.) ร่างรัฐธรรมนูญดำเนินการแล้วเสร็จ
โดยกำหนดว่าต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ในรอบที่สอง เนื่องจากการลงมติในรอบแรกมีคะแนนเสียงห่างกันไม่ถึง 30 เสียง ทำให้นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สมาชิกรัฐสภา เสนอให้นับใหม่ด้วยการขานชื่อ
หลังจากที่ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง ในการให้สมาชิกลงคะแนนจนครบถ้วน ผลปรากฏว่า 329 ต่อ 302 เสียง เห็นด้วยกับการสงวนความเห็นของกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่ให้คงเกณฑ์สว. 1 ใน 3 ในการพิจารณาผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีสมาชิกงดออกเสียง 2 เสียง จากนั้น นายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะประธานกรรมาธิการฯ ได้ขอถอนร่างฉบับดังกล่าวออกไป เพื่อไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับมติที่ลงไป