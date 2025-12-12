สำนักงบประมาณ เร่งออกหนังสือเวียนถึงทุกหน่วย แจงขั้นตอนการใช้งบช่วงรัฐบาลรักษาการ ภายหลัง ราชกิจจาฯ ประกาศยุบสภา เผย หากสงสัยให้ถาม กกต.
วันที่ 12 ธ.ค.2568 มีรายงานจากสำนักงบประมาณว่า ภายหลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกายุบสภา จากนี้สำนักงบประมาณจะทำหนังสือเวียนไปยังทุกหน่วยงาน เพื่ออธิบายถึงขั้นตอนการดำเนินการเบิกจ่ายใช้งบประมาณในช่วงรัฐบาลรักษาการ
โดยคาดว่า หนังสือเวียนฉบับดังกล่าว จะเร่งออกก่อนจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 16 ธ.ค.นี้
ขณะที่การใช้งบประมาณเพื่อดำเนินโครงการต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ เรื่องชายแดน และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม จะไม่มีปัญหา
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ซึ่งการดำเนินการใช้งบต่างๆ ในช่วงรัฐบาลรักษาการหากมีข้อสงสัยก็จะต้องสอบถามไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก่อน