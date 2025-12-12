“เลขาสภาฯ” เตรียมส่งมติรัฐสภา ตั้งคำถามประชามติ จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้ รัฐบาล วันนี้ ส่วน มีพระราชกฤษฎีกา ประกาศยุบสภา ครม. ชุดรักษาการ ต้องพิจารณาดำเนินการต่อไป
12 ธ.ค. 68 – นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์กรณีรัฐสภามีมติเห็นชอบให้ส่งประเด็นคำถามประชามติ ว่าด้วยการเห็นควรให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.ที่ผ่านมา ว่า
วันนี้ (12 ธ.ค.) ทางสำนักงานเลขาธิการสภาฯ จะดำเนินการส่งมติดังกล่าวไปยังรัฐบาล โดยมีนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่รักษาการประธานรัฐสภา เป็นผู้ลงนามหนังสือ
นายศิโรจน์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ถือเป็นกระบวนการและขั้นตอนตามที่รัฐสภามีมติไปแล้ว ส่วนกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยุบสภา ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 ธ.ค. เป็นประเด็นที่ ครม.ชุดรักษาการต้องพิจารณาดำเนินการต่อไป
นายศิโรจน์ กล่าวด้วยว่า สำหรับกรณีที่สภาฯ สิ้นสุดลงเพราะเหตุยุบสภานั้น ตามรัฐธรรมนูญระบุไว้ว่าการประชุมวุฒิสภาจะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้จนกว่าจะมีสภาฯ เว้นแต่เป็นเรื่องจำเป็นตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในมาตรา 126
เมื่อถามถึงกรณีที่มี สส. 3 คน ยังไม่ได้ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมสภาฯ จะถือว่ามีสถานะหรือได้ประโยชน์ตามสิทธิ สส.หรือไม่ นายศิโรจน์ กล่าวว่า สส.ทั้ง 3 คนนั้นถือว่ามีชื่อเป็น สส.แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะยังไม่ได้ปฏิญาณตน ดังนั้น สิทธิประโยชน์ในฐานะอดีตสส. จึงยังไม่ได้รับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ สส.ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรองคือ น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ สส.กาญจบุรี และ 2 สส.บัญชีรายชื่อ ที่เลื่อนลำดับขึ้นมาแทน สส.ที่ลาออกของพรรคเพื่อไทย คือ นายสมชัย อัศวชัยโสภณ แทน ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง และ นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ แทน พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ ที่ถึงแก่อนิจกรรม