“อนุทิน” ยัน ยุบสภา ไม่กระทบชายแดน ไม่ตอบสื่อถาม เรื่องความชัดเจนยุบสภาในหลายประเด็น แต่จะแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ กำลังหารือเรื่องเวลา

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 12 ธ.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล และทำบุญตักบาตรถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) โดยมีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เข้าร่วม อาทิ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกฯ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกฯและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกฯ

โดย นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ หลังทำบุญตักบาตร กรณีการยุบสภา จะกระทบกับเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาหรือไม่ว่า “ไม่กระทบ”

จากนั้นเวลา 08.35 น. ที่ตึกสันติไมตรี ก่อนเป็นประธานในพิธีทางศาสนา 5 ศาสนา ปัญญาสมวาร (50 วัน) น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในเวลา 08.45 น. นายอนุทิน เดินออกมาบริเวณหน้าตึกสันติไมตรี ยืนจิบกาแฟด้วยท่าทางผ่อนคลาย และยืนพูดคุยกับ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี รวมถึง นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม

ซึ่งสื่อมวลชนพยายามขอสัมภาษณ์อีกครั้ง เพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องยุบสภาในหลายประเด็น แต่นายกรัฐมนตรีปฏิเสธ โดยบอกเพียงว่าจะมีการแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างหารือเรื่องเวลา

 

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