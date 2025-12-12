กองทัพไทย ยืนยัน แม้รัฐบาลยุบสภา แต่ยังปฏิบัติหน้าที่ดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนได้เต็มอำนาจตามกฎหมาย เพื่อปกป้องประเทศ

วันที่ 12 ธ.ค.2568 พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทย-กัมพูชา เปิดเผยว่า แม้มีการยุบสภาเมื่อวันที่ 11 ธ.ค.ที่ผ่านมา แต่รัฐบาลยังคงปฏิบัติหน้าที่ และมีอำนาจดูแลความมั่นคงของประเทศอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย เพื่อให้การปกป้องประชาชนไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ชายแดนมีความตึงเครียดจากการที่กัมพูชาดำเนินการรุกล้ำ และโจมตีไทยก่อนในหลายพื้นที่ กองทัพไทยจึงจำเป็นต้องใช้สิทธิในการป้องกันตนเองตามกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยมุ่งหมายเพียงเพื่อยุติการคุกคามชีวิตประชาชนและรักษาอธิปไตยของชาติ

พล.อ.อ.ประภาส  สอนใจดี

พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทย-กัมพูชา

รัฐบาลและกองทัพยืนยันว่ายังคงสั่งการและปฏิบัติการได้ตามอำนาจกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ กฎอัยการศึกในพื้นที่ชายแดนมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายความมั่นคงของไทย และศูนย์แถลงข่าวร่วมฯจะรายงานสถานการณ์อย่างโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักสันติวิธี และปรารถนาสันติภาพกับกัมพูชา แต่ในขณะเดียวกันจะปกป้องแผ่นดินไทยอย่างเด็ดขาดและชอบธรรม เพื่อความสงบสุขของประชาชนไทยเป็นสำคัญ

ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการ หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง งดเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลที่กระทบต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และร่วมกันรักษาความสงบและความเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยในช่วงเวลานี้

พลอากาศเอก ประภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยความร่วมมือ ความเชื่อมั่น และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน ซึ่งศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ จะรายงานความคืบหน้าเป็นระยะอย่างใกล้ชิด

 

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