“สรวงศ์” บอกไม่แปลกใจ ยุบสภา แต่ห่วงชาวบ้านชายแดน เชื่อ ไม่กระทบศูนย์อพยพ-ไม่ทำแนวหน้าเสียขวัญกำลังใจ รับกังวลสถานการณ์ชายแดน ส่งผลต่อเลือกตั้ง

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 12 ธ.ค. 2568 ที่พรรคเพื่อไทย นายสรวงศ์ เทียนทอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีรัฐบาลประกาศยุบสภา ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนที่ยังคงมีเหตุปะทะต่อเนื่องว่า ตนไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไร เพราะกระแสการยุบสภามีมาอย่างต่อเนื่อง และนายจุลพัลธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้กำชับลูกพรรคให้มีความพร้อมลงพื้นที่ และกรรมการบริหารพรรคต้องพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง

พรรคเพื่อไทยไม่ได้แปลกใจอะไร แต่รู้สึกเป็นห่วงประชาชน ซึ่งตนเป็น สส.พื้นที่ชายแดน ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ 100% แล้ว แต่ได้รับการดูแลที่ยังไม่ทั่วถึง นี่คือสิ่งที่ประชาชนสะท้อนมายังผู้แทนราษฎร ฉะนั้น การยุบสภาหากถามว่ามีผลต่อประชาชนในศูนย์อพยพหรือไม่ ตนมองว่าไม่มี เพราะทางจังหวัดดูแลเรื่องนี้อยู่แล้ว

นายสรวงศ์ กล่าวว่า การยุบสภาไม่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจของแนวหน้า การที่ประเทศไทยอยู่ในภาวะเช่นนี้ โดยเฉพาะ 7 จังหวัดชายแดน เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะทหารหาญก็ทำงานอย่างเต็มที่อยู่แล้ว

เมื่อถามถึงการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่ชายแดน นายสรวงศ์ กล่าวว่า เป็นหนึ่งในประเด็นที่ได้พูดคุยกับนายจุลพันธ์เมื่อคืนที่ผ่านมา เพราะการเลือกตั้งทั่วไปไม่เหมือนการเลือกตั้งซ่อม ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งประเทศ

แต่ 7 จังหวัดที่มีการสู้รบกันอยู่อาจเป็นประเด็น แต่ต้องดูว่ากฤษฎีกาเลือกตั้งจะออกเมื่อไหร่ และมีการเลือกตั้งวันไหน เหตุการณ์จะบานปลายไปจนถึงตอนนั้นหรือไม่ ซึ่งตนมองว่าต้องแยกกันคนละส่วน เมื่อกฤษฎีกาออกกำหนดวันเลือกตั้งชัดเจนต้องไปดูหน้างานอีกทีว่า วันที่ลงคะแนนสถานการณ์ยังแย่อยู่หรือไม่

เมื่อถามว่าจำเป็นต้องมีแผนสำรองรองรับในพื้นที่ชายแดนหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ตนไม่ใช่นักกฎหมาย แต่ต้องถามไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าหากถึงวันเลือกตั้งจริงๆ แล้วเหตุการณ์ 7 จังหวัดชายแดนยังวิกฤตอยู่จะมีการปฏิบัติอย่างไร

ทั้งนี้ รู้สึกหนักใจในฐานะที่เป็นผู้แทนจังหวัดชายแดน อย่างไรตนยังเป็นผู้แทนอยู่ถึงจะไม่มีสภา แต่ยังทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชน และยังดูแลประชาชนได้อยู่จะทำงานควบคู่กับการหาเสียง

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