เท้ง เข้าพรรค ถก กก.บห.หลังยุบสภา คาดเตรียมพร้อมเลือกตั้ง พบกลุ่มผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ ทยอยเข้าสัมภาษณ์ พร้อมใบปลิวแนะนำว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม.
เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2568 ที่อาคารอนาคตใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศจากพรรคประชาชน ภายหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2568
เวลา 09.58 น. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน เดินทางมาถึงพรรค เพื่อประชุมคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรค ซึ่งจะประชุมกันตลอดทั้งวัน คาดว่าจะเป็นการหารือถึงแนวทางการทำงานและเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้ง
ขณะที่บริเวณหน้าอาคาร บกองกระดาษใบปลิวแนะนำตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม.จำนวนหนึ่ง ทั้งยังมีผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ กลุ่มเศรษฐกิจ ทยอยเดินทางเข้ามาสอบสัมภาษณ์เป็นวันสุดท้าย
คาดว่าภายในวันที่ 16 ธ.ค.นี้ พรรคประชาชนจะสามารถสรุปรายชื่อผู้สมัคร สส.ทั้งแบบเขตและบัญชีรายชื่อได้ทั้งหมด เพื่อเตรียมกระจายลงพื้นที่หาเสียงต่อไป