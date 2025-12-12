โสภณ เชื่อ ไม่น่าเลือกตั้งได้ หากชายแดนยังอพยพอยู่ เหตุต้องเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศ เป็นหน้าที่ กกต.
เมื่อเวลา 10.15 น. วันที่ 12 ธ.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะสส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดการเลือกตั้งสส. ซึ่งกฎหมายกำหนดให้จัดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด 400 เขต ทั่วประเทศ แต่ยังมีสถานการณ์ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา จะมีปัญหาหรือไม่ว่า ถ้าไม่สงบ ก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ถ้าคนยังอพยพอยู่อย่างนี้จะเลือกตั้งอย่างไร ไม่น่าจะได้ เพราะต้องเลือกตั้งพร้อมกัน
ผู้สื่อข่าวถามถึงการหาเสียงของพรรคภูมิใจไทย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา นายโสภณ กล่าวว่า ไม่มีปัญหา เราก็ดูแลประชาชน ซึ่งจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ยังไม่รู้ อยู่ที่ กกต.