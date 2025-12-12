ประธาน กกต. ยันพร้อมจัดเลือกตั้ง เตรียมหารือ ครม. สัปดาห์หน้าทั้งอำนาจ ครม.รักษาการ-ประชามติ รับเป็นไปได้จัดเลือกตั้ง 8 ก.พ. ไม่กดดันแม้ถูกครหาใกล้ชิดสีน้ำเงิน
วันที่ 12 ธ.ค.2568 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและมีการยุบสภา เมื่อยุบสภา คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องมีการประชุมเพื่อกำหนดวันเลือกตั้ง ซึ่งเราเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
เพราะเราคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าอาจมีการยุบสภาขึ้น จึงได้แบ่งเขตไว้ตามจำนวนประชากรที่เพิ่มลดในบางจังหวัดแล้ว คาดว่าภายในวันที่ 15-16 ธ.ค.จะมีความชัดเจน ขณะนี้สำนักงาน กกต.ได้จัดทำไทม์ไลน์การเลือกตั้งไว้แล้ว เรามีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง
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เมื่อถามว่าวันเลือกตั้งจะเป็นวันที่ 8 ก.พ.2569 เหมือนที่สื่อคาดการณ์หรือไม่ นายณรงค์กล่าวว่า ก็มีความเป็นไปได้
เมื่อถามว่ากฎหมายกำหนดให้วันเลือกตั้งต้องเป็นวันเดียวกันทั่วประเทศ สถานการณ์สู้รบไทยกัมพูชา อาจจะทำให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งภายในวันเดียวกันได้ ทางกกต.ได้เตรียมการอย่างไร นายณรงค์ กล่าวว่า เราคาดการณ์และได้ติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา แต่การจัดการเลือกตั้งต้องจัดพร้อมกันอยู่แล้ว
เมื่อถามว่าสถานการณ์ขณะนี้จะทำให้เดินหน้าการเลือกตั้งไปได้หรือไม่ นายณรงค์ กล่าวว่า ก็คิดว่าจะทำเต็มที่ ยังเชื่อว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งได้
ส่วนการทำประชามติพร้อมกับเลือกตั้งจะเกิดขึ้นหรือไม่ ต้องรอ ครม.ก่อน ทราบว่าทางครม.จะส่งผู้แทนมาพบ กกต.ในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับอำนาจ ครม.รักษาการ และเห็นว่าครม.รักษาการมีอำนาจจัดออกเสียงประชามติได้ และมีอำนาจที่จะอนุมัติงบประมาณ ซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งเราได้ปฏิบัติกันมาตลอดว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้
เมื่อถามว่ามีข้อกังวลหรือไม่ รายการอนุมัติงบประมาณให้ ครม.นำไปใช้เพราะมีเรื่องของการสู้รบ นายณรงค์ กล่าวว่า เราจะดูละเอียดเพราะเป็นในรูปของคณะกรรมการ โครงการต่างๆ ที่ขอมาก็ต้องนำมาดู
เมื่อถามว่ายืนยันในเรื่องการทำงานจะมีความเป็นกลางหรือไม่ เพราะมีข้อครหาว่าเป็นองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มสีน้ำเงิน นายณรงค์ กล่าวว่า การจัดการเลือกตั้งเรารู้อยู่แล้วต้องอาศัยความเป็นกลาง เราเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องอาศัยกติกาและความเป็นกลาง และเรามีความพร้อม ยืนยันว่าไทม์ไลน์จัดการเลือกตั้งยังคงเดินหน้าต่อไป ไม่มีปัญหาอะไร
เมื่อถามว่ารู้สึกกดดันกับการทำงานหรือไม่ เพราะเข้ามาในช่วงที่ประชาชนมีความคาดหวัง นายณรงค์ กล่าวว่า “ไม่กดดัน เพราะเป็นหน้าที่ และจะจัดการเลือกตั้งให้ดีที่สุด”