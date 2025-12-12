อนุทิน อัพเดตชายแดนกับ ‘ทรัมป์’ ค่ำนี้ ปัดหลิ่วตา ‘ฮุนเซน’ หยุดยิง บอกยุบสภาตามพรรคประชาชนบอก ยันอยู่ทำงานอีก 5-6 เดือนจนกว่ามีครม.ใหม่
เมื่อเวลา 10.05 น. วันที่ 12 ธ.ค.2568ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีมีกระแสข่าวนัดหารือกับ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า คืนนี้เวลา 21.20 น. ตนจะหารือกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ โดยจะเป็นอัพเดตสถานการณ์
หลังจากพูดคุยกันล่าสุดตอนที่ตนเดินทางตามเสด็จที่ประเทศจีนก็เป็นเวลาเกือบเดือนแล้ว แต่เรื่องการตัดสินใจดำเนินการอะไรต่างๆ นั้น เป็นเรื่องของรัฐบาลไทยที่สนับสนุนและมอบอำนาจให้กองทัพดำเนินการ
เมื่อถามว่าจะให้ความมั่นใจประชาชนตามแนวชายแดนอย่างไร เพราะยุบสภาแล้ว มีความกังวลว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อ นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลรักษาการก็มีอำนาจเต็มในการบริหารราชการแผ่นดิน มีข้อยกเว้นบางอย่าง แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อยกเว้นนั้นก็ไปอธิบายกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และถ้าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
เมื่อดูตามวางไทม์ไลน์ที่เคยดำเนินการมา เลือกตั้งไม่เกิน 60 วัน การรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 45 วัน การจัดตั้งคณะรัฐมนตรี(ครม.) ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ทุกรัฐบาลจะหมดวาระไปเมื่อครม.ชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ เมื่อนับๆดูก็แค่ 5-6 เดือน
เมื่อถามว่าสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา จะยุติก่อนเลือกตั้งใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องการปกป้องอธิปไตย ปกป้องดินแดน ทหารเขาก็ทำเต็มที่
ส่วนที่มีกระแสข่าว สมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชาประกาศหยุดยิง ได้รับรายงานหรือไม่ นายอนุทิน ย้อนถามว่า หยุดยิงเมื่อไหร่ ตนยังไม่ได้รับทราบ และเสร็จจากนี้ตนจะเดินทางไปยังกองบัญชาการกองทัพไทย เนื่องจากเย็นวันนี้ ตนต้องคุยกับ นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกฯมาเลเซีย และนายโดนัลด์ ทรัมป์ ก็จะไปรับฟังผลการสรุปการดำเนินการของกองทัพ
เมื่อถามว่ามีข้อสังเกตการตัดสินใจยุบสภา สอดคล้องกับกระแสข่าวที่สมเด็จ ฮุนเซน สั่งหยุดยิง ทำให้ถูกมองว่ารัฐบาลไทยและกัมพูชาสมรู้ร่วมคิดกัน นายอนุทิน กล่าวว่า “ไม่มีหรอกครับ ผมยุบสภาเพราะหัวหน้าพรรคประชาชนบอกให้ยุบ ผมก็ยุบ”
เมื่อถามว่าได้รับรายงานการกักตัวคนไทยที่ด่านปอยเปตหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ได้รับรายงานแล้ว แนวทางการช่วยเหลือทางความมั่นคงจะเป็นผู้ดำเนินการ
ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีที่ให้นายเบน สมิธ ยืมเครื่องบิน นายอนุทิน เพียงแค่หันหน้ามามองหน้าผู้สื่อข่าว แต่ไม่ตอบคำถามใดๆ