ไทยสร้างไทย เปิดตัว ‘เสธ.แมว’ พล.ท.ภราดร แคนดิเดตนายกฯ สู้ศึกเลือกตั้งใหญ่

ไทยสร้างไทย เปิดตัว ‘เสธ.แมว’ พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร อดีตเลขาฯสมช. หนึ่งในแคนดิเดตนายกฯ สู้ศึกเลือกตั้งใหญ่
วันที่ 12 ธ.ค.2568 พรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) ออกแถลงการณ์ว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรแล้วนั้น ทำให้สถานการณ์ทางการเมืองเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน ซึ่งส่งผลกระทบกับกำหนดการอย่างเป็นทางการในการจัดแถลงข่าวบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยสร้างไทย
อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาที่ผ่านมาพรรคไทยสร้างไทย ได้มีการพูดคุยและเรียนเชิญด้วยวาจากับ พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) เพื่อขอเสนอชื่อเป็นหนึ่งในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งนี้ และพล.ท.ภราดร ได้ตอบรับด้วยวาจาแล้ว ซึ่งจะได้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่เป็นทางการของพรรคไทยสร้างไทยต่อไป
ดังนั้น ภายใต้สถานการณ์ที่มีเวลาเป็นข้อจำกัดนี้ พรรคไทยสร้างไทย จึงขอเรียนพี่น้องประชาชน และสื่อมวลชนให้ได้รับทราบในเบื้องต้นว่า พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร จะเป็นหนึ่งในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยสร้างไทย ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้