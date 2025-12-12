สะพัด! วราวุธ เตรียมนำ 10 อดีตสส. ยื่นลาออก “ชาติไทยพัฒนา” วันนี้ เตรียมตัวเข้าสังกัด “ภูมิใจไทย” คาดเลือกตั้งรอบนี้ ไม่มีผู้สมัคร ชทพ. ลงเลือกตั้ง
วันที่ 12 ธ.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) หลังจากที่นายวราวุธ ศิลปอาชา อดีตสส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เตรียมนำ อดีต สส.ของพรรคทั้ง 10 คน ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย
ล่าสุด รายงานข่าวแจ้งว่า นายวราวุธ และอดีตสส.ของพรรค จะยื่นลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาวันนี้ (12 ธ.ค.) เพื่อเตรียมย้ายเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทย
ทั้งนี้ มีรายงานว่า หลังจากที่นายวราวุธลาออกแล้ว เท่ากับว่ากรรมการบริหารพรรคของพรรคชาติไทยพัฒนา ต้องพ้นจากการดำรงตำแหน่ง และต้องมีการเลือกขึ้นมาใหม่ ภายในระยะเวลา 60 วัน
ดังนั้น การปรับโครงสร้างภายในพรรคจะดำเนินการหลังจากนี้ และเมื่อนายวราวุธลาออกแล้ว จะให้นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ อดีตรองหัวหน้าพรรค ทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรคไปก่อนการเข้ามารับตำแหน่งของ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา
ขณะที่การส่งผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนั้น เบื้องต้นพรรคชาติไทยพัฒนาจะไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งทั้งสส.เขต และ ระบบบัญชีรายชื่อ ในการเลือกตั้งที่จะมาถึง ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสถานะความเป็นพรรคการเมือง เนื่องจากตามเงื่อนไขของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่า พรรคการเมืองใดที่ไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ติดต่อกัน 2 ครั้ง พรรคต้องสิ้นสภาพไป