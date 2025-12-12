เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร โพสต์อำลาวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ในสภา ปิดฉาก 6 ปี ทำหน้าที่ สส. หลังประกาศวางมือ ไม่ลงเลือกตั้ง สส.เขตเดิม
วันที่ 12 ธ.ค.2568 นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร – Taopiphop Limjittrakorn หลัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ประกาศยุบสภา ความว่า วันสุดท้ายจริง ๆ ของการปฏิบัติหน้าที่ในสภาของผมได้มาถึง มันไม่ใช่สิ่งที่คาดไม่ถึง กลับกันมันเรียกว่าเป็นไปตามสิ่งที่คิดไว้ซะด้วยซ้ำ
หลายคนคงคิดว่าโพสต์บอกลานี้มันอาจจะยาก แต่สำหรับผมมันไม่ยากอย่างที่หลาย ๆ คนคิด เพราะตลอดระยะเวลา 6 ปีกว่า ที่ได้ทำหน้าที่นี้มา ผมรู้สึกอยากขอบคุณหลายต่อหลายคน
อย่างแรกคือ ประชาชนในเขตคลองสาน ธนบุรี บางปะกอก และราษฎร์บูรณะ ที่ได้ให้โอกาสและความเชื่อมั่น ในการเลือกผมให้มาเป็นตัวแทนของทุกท่าน ไม่มีเกียรติอื่นใดในชีวิตผมแล้วที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการรับใช้พวกท่าน ผมตั้งใจรับฟัง และพยายามที่สุดเสมอ ที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องทุกท่าน หากแม้ทำผิดพลาดประการใด ผมขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
อย่างที่สองเลยคือ พรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล และ พรรคประชาชน ทั้งพนักงานพรรคทุกๆท่านเพื่อนส.ส. แกนนำ กรรมการบริหาร ทีมจังหวัดทุกจังหวัดที่ผมเคยทำงานร่วมด้วย สมาชิกพรรคที่เป็น “ลมใต้ปีก” ให้โอกาสผมได้นั่งมาอยู่บนนาวาแห่งความฝันและความหวังนี้มาจนตลอดรอดฝั่ง ช่วยนำพาความฝันของผมและเพื่อน ๆ ในวงการคราฟท์เบียร์ได้สำเร็จไม่มากก็น้อย
อย่างที่สามคือ ทีมงานของผม ผู้ช่วยสส.ที่สุดยอดที่สุดที่ผมไม่เคยเจอทีมไหนที่จะดีเท่านี้อีกต่อไปแล้ว มีด้วยกันหลายรุ่นผมคงพูดไม่หมด โดยเฉพาะ Core Team อย่างเหลิม เมา แพรว พี่สิทธิ ครูโด พวกเราแชร์น้ำตามากกว่ารอยยิ้ม แต่สุดท้ายเราระลึกเสมอว่าเรามาจากประชาชนและต้องช่วยเหลือประชาชน รับรู้เสมอว่าเป็นเกียรติเพียงใด หลายคนมีเส้นทางของตัวเองเเล้ว ผมรู้สึกขอบคุณทุกคนอย่างมากที่ร่วมเดินทางและดูแลผมมา
เเน่นอนทุกสิ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่มีการซัพพอร์ตจากข้าราชการสภา พี่ๆในทีมกรรมาธิการ สำนักการต่างประเทศที่เราได้ทำงานสภาอาเซียนด้วยกัน ไปจนถึงข้าราชการในพื้นที่ ทั้งเขตและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ช่วยทำงานให้มาถึงจุดนี้ ผมขอขอบคุณทุกความร่วมมือ คำแนะนำ คอยชี้แนะผมโดยตลอดมา
เพื่อนสมาชิกผู้ใหญ่ทางการเมืองต่างพรรคที่นอกจากจะเป็นคู่แข่ง หรือศัตรูทางการเมืองแล้ว ถึงมีดราม่าบ้าง พูดคุยบ้าง แต่ทุกครั้งที่เราได้ทำงานหรืออยู่ฝั่งตรงข้ามกัน ผมได้ประสบการณ์ พวกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของผมในฐานะผู้แทนราษฎรที่ดี
สื่อมวลชนทั้งไทยและเทศที่มอบความเอ็นดูให้ผม คอยเป็นกระบอกเสียงช่วยมาเติมเต็มเรื่องราว จนผมได้เป็นที่รู้จักกับประชาชนโดยทั่วไป ช่วยเป็นตัวแทนนำเรื่องราวการต่อสู้ของคนเล็ก ๆ คนนี้ ให้ทุกคนได้รับทราบและยิ่งไปกว่านั้นคือการเป็นแรงบันดาลใจให้หลาย ๆ คน ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิ่งที่เขาเชื่อ
สุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือ ครอบครัวของผม ภรรยาที่เป็นที่รัก คุณพ่อคุณแม่พี่ชาย ลุงป้าอา ที่มีทั้งสนับสนุนหรือบางท่านอาจจะเตือนแรงกึ่งฉุดรั้ง แต่ก็ล้วนเเล้วเข้าใจในความห่วงใยของทุกคนทั้งสิ้น รักเสมอ
เพื่อนสมาชิก และผู้ใหญ่ทางการเมืองหลายคนบอกว่า ผมทิ้งมรดกไว้มากมายทั้งสุราก้าวหน้า หรือเรื่องราวในพื้นที่และอีกหลาย ๆ เหตุการณ์ ผมอยากสารภาพว่า สิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดในการเป็นผู้แทนราษฎรของผมคือ
การที่มีคนเดินมาบอกกับผมว่า ”เห็น สส.เท่า เป็น สส.ได้ ผมเองก็อยากเป็น สส.บ้าง“
นี่คือความภูมิใจสูงสุดของผมในฐานะผู้แทนราษฎร ว่าตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะฝันที่จะเป็นได้ และวันใดเมื่อได้เป็นแล้วก็จงนำอำนาจที่ได้มานี้สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อประชาชนทุกคนต่อไป
ขอบคุณมากๆครับ
โดยก่อนหน้านี้ เท่าพิภพ ได้ประกาศวางมือ และจะไม่ลงสมัคร สส.เขต ต่อไปแล้ว