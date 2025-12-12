ปชน. ได้ คิว พงษ์สรณัฐ ทองลี ชิงชัยแทนสส.จอมฉาวแล้ว ดัน‘เบนซ์’ นฤพล เลิศปัญญาโรจน์ ลูกหม้อชาวบางขุนเทียน รับไม้ต่อ สส.กาย ที่ถูกดันขึ้นปาร์ตี้ลิสต์
เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2568 ที่บางขุนเทียน กทม. นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ อดีต สส.กทม. พรรคประชาชน (ปชน. ) นำ 2 ว่าที่ผู้สมัครสส.กทม. คือ นายนฤพล เลิศปัญญาโรจน์ หรือ เบนซ์ และ นายพงษ์สรณัฐ ทองลี หรือ คิว ลงพื้นที่เขตบางขุนเทียน เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และรับฟังข้อเสนอเเนะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนย่านนี้
โดยนายณัฐชา กล่าวว่า ทั้งสอง เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีพื้นฐานผูกพันกับพื้นที่ พร้อมสานงานพัฒนาบางขุนเทียนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่บทบาทของตน ขอโฟกัสภารกิจสำคัญ คือการส่งมอบงานให้สมบูรณ์ที่สุด และเตรียมทีมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 100% ก่อน
ส่วนการตัดสินใจว่าจะลงสมัคร สส.ต่อหรือไม่นั้น ยังไม่ได้ข้อสรุป เป็นหน้าที่ของผู้บริหารพรรคประชาชนในการพิจารณา เพียงต้องการทำหน้าที่ช่วงรอยต่อนี้ให้ดีที่สุด เพื่อให้การทำงานในพื้นที่ไม่สะดุด
ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า สำหรับ เบนซ์ นายนฤพล เลิศปัญญาโรจน์ เป็นว่าที่ผู้สมัคร สส.เขตเลือกตั้งที่ 27 (บางขุนเทียน–บางบอน) เเทนนายณัฐชา ที่จะถูกดันขึ้นเป็นผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ
โดยนายนฤพล เป็นคนบางขุนเทียนโดยกำเนิด มีความเข้าใจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ จบการศึกษาด้านวิศวกรรมจากสหรัฐอเมริกา บริหารธุรกิจจากอังกฤษ และกฎหมายเศรษฐกิจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรรมเมือง การวิเคราะห์เชิงนโยบาย และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ทำให้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบนโยบายที่ตอบโจทย์ปัญหาเชิงโครงสร้างของเมือง
ส่วน นายพงษ์สรณัฐ ทองลี (ทนายคิว) เป็นว่าที่ผู้สมัคร สส.เขตเลือกตั้งที่ 26 (บางขุนเทียน–จอมทอง) จะลงชิงชัยในสนามเเทน นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ หรือ ปูอัด อดีตสส.กทม. พรรคก้าวไกล(ก.ก.) ที่ต้องออกจากพรรคเนื่องจากถูกร้องเรียนเรื่องคุกคามทางเพศ
นายพงษ์สรณัฐ เติบโตในครอบครัวผู้ประกอบการย่านจอมทอง–บางขุนเทียน ทำให้เข้าใจทั้งปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและธุรกิจระดับชุมชน มีประสบการณ์ทำงานการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรและสภากรุงเทพมหานคร รวมถึงเคยดำรงตำแหน่งเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (หมออ๋อง) ทำให้มีความรู้ทั้งด้านกฎหมาย การบริหารงานนโยบาย และกระบวนการรัฐสภา