โกถึก สมยศ พลายด้วง รมณ์บ่จอย! เข้าไหว้พระแม่ธรณี ลาปชป. ปิดปากเงียบถึงอนาคตการเมือง แค่เอ่ยลอยๆ “อยู่ที่ไหนก็ได้ที่สบายใจ”

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 12 ธ.ค.2568 นายสมยศ พลายด้วง อดีตสส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ที่มีข่าวจะย้ายไปลงสมัคร สส.ในนามพรรคภูมิใจไทย ได้เดินทางมายังที่พรรคประชาธิปัตย์ เพื่อยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรค จากนั้นนายสมยศ ได้ไปจุดธูปสักการะ และถวายพวงมาลัยอำลาพระแม่ธรณีบีบมวยผม

ผู้สื่อข่าวถามถึงเหตุผลในการลาออกครั้งนี้ นายสมยศ มีสีหน้าเรียบเฉย และไม่ตอบคำถาม
เมื่อถามว่าจะย้ายไปสังกัดพรรคไหน นายสมยศ เดินหนีพร้อมกับพูดลอยๆว่า “อยู่ที่ไหนก็ได้ที่สบายใจ”

ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าแสดงว่าอยู่พรรคประชาธิปัตย์แล้วไม่สบายใจใช่หรือไม่ นายสมยศ ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียด เพียงแต่บอกว่าไม่รู้ ก่อนเดินเข้าไปบอกลาเจ้าหน้าที่พรรคบางคนที่มีความสนิทสนมด้วย

ผู้สื่อข่าวถามถึงสถานการณ์การเมืองในพื้นที่ว่าเป็นอย่างไร นายสมยศ หันกลับมามองด้วยสีหน้าเคร่งเครียด พร้อมย้อนถามว่าพื้นที่ไหน ทำไมไม่ลงไปดูเอาเองว่าเป็นอย่างไร ก่อนจะขึ้นรถยนต์ส่วนตัวออกจากพรรคไปด้วยอารมณ์หงุดหงิด

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