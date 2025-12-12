กล้าธรรม คึกคัก สส. 3 พรรคใหญ่ พลังประชารัฐ-รวมไทยสร้างชาติ-ประชาธิปัตย์ ตบเท้าทิ้งบ้านเก่า สวมเสื้อกธ.สู้ศึกเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2568 มีผลในวันที่ 12 ธ.ค. 2568 แล้วนั้น ทำให้สส.ต่างทยอยลาออกจากสมาชิกพรรคเดิม
โดยมีรายงานว่า จะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคกล้าธรรม อาทิ
พรรคพลังประชารัฐ ได้แก่ นายจักรัตน์ พั้วช่วย สส.เพชรบูรณ์ เขต 2, นายปริญญา ฤกษ์หร่าย สส.กำแพงเพชร เขต 4 และ น.ส.กาญจนา จังหวะ สส.ชัยภูมิ เขต 4
ด้านพรรครวมไทยสร้างชาติ ล่าสุด สส.จำนวน 4 คน ได้แก่ นายสัญญา นิลสุพรรณ สส.นครสวรรค์ เขต 3, นายปรเมษฐ์ จินา สส.สุราษฎร์ธานี เขต 5, พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร สส.นครปฐม เขต 2 และ นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ สส.อุบลราชธานี เขต 9 พรรคไทยสร้างไทย ได้ลาออกแล้วเช่นกัน
ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ สส.ที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัยของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อาทิ นางสุพัชรี ธรรมเพชร สส.พัทลุง เขต 1, พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ สส.สงขลา เขต 8, นายยูนัยดี วาบา สส.ปัตตานี เขต 4, ว่าที่ร้อยโท ยุทธการ รัตนมาศ สส.นครศรีธรรมราช และนายวุฒิพงษ์ นามบุตร สส.อุบลราชธานี เขต 2 ได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์
โดยสส.จากทั้ง 3 พรรค ได้ย้ายไปเข้าสังกัดพรรคกล้าธรรม ร่วมงานกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม