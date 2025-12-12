อนุทิน เตรียมทาบทาม ‘เอกนิติ–ศุภจี’ นั่งแคนดิเดตนายกฯ อย่างเป็นทางการ โต้เพื่อไทย ไม่ได้หนีตรวจสอบ แต่ยังไม่ยื่นซักฟอก ย้ำยุบสภาตามข้อเรียกร้อง‘ปชน.’ รับ 15 ธ.ค.นี้เปิดตัว วราวุธ
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 12 ธ.ค. ที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการทาบทามนายเอกนิติ นิติภัณฑ์ประภาส รองนายกฯ รมว.คลัง และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคภูมิใจไทย แล้วหรือไม่ว่า “คุยๆ กันอยู่ เดี๋ยวรอเปิดตัว”
ผู้สื่อข่าวถามว่าหากรอเปิดตัว แสดงว่าทั้งสองท่านตอบรับการเป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคภูมิใจไทยแล้วใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ยังไม่ได้แสดงอะไรทั้งสิ้น แต่มีการพูดคุยกัน เรื่องพวกนี้ทั้งสองท่านไม่ใช่นักการเมืองอาชีพ ต้องพิจารณาว่าควรตัดสินใจอย่างไร ซึ่งเป็นหน้าที่ของตนที่ต้องไปโน้มน้าวใจ
นายกฯ ย้ำว่า เรื่อวนี้เป็นการตัดสินใจของทั้งสองคน โดยนายเอกนิติ พูดว่ากังวลว่าจะเป็นการวัดรอยเท้ากับตน ซึ่งตนได้บอกให้เลิกคิด เพราะการรับใช้บ้านเมืองไม่ใช่เรื่องแบบนั้น สำหรับตนเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมด
ผู้สื่อข่าวถามว่าทั้งสองท่านจะตอบรับใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า หากตนมั่นใจ ก็ไม่ต้องพูดอะไรมาก พร้อมชี้แจงว่าไม่มีการเกี่ยงงอนกัน
เมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยมีชื่อแคนดิเดตฯ สำรองหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า มี ซึ่งคิดไปเรื่อยๆ เพราะยังมีเวลา จนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะกำหนดวันเปิดรับสมัคร
ส่วนที่มีข่าวว่านายวราวุธ ศิลปอาชา อดีตหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรค และเตรียมนำอดีต สส. 10 คน ย้ายมาซบพรรคภูมิใจไทยในวันที่ 15 ธ.ค.นี้ นายอนุทินยอมรับว่า “มาครับ”
ส่วนที่ช่วงนี้ สส.หลายพรรคมีการลาออก และเร่งหาสังกัดพรรคใหม่ภายใน 30 วัน ได้พูดคุยว่าจะมาร่วมงานด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เท่าที่พูดคุยก็เป็นไปตามนั้น ขณะที่ สส.พรรคเพื่อไทยก็มีบางส่วน ที่ผ่านมาเราตรงไปตรงมา ใครมาแล้วเห็นว่ามีความนิยม มีศักยภาพรับใช้ประชาชนได้ มีความรู้ และประสบการณ์ เราก็พร้อมพิจารณา
ผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคเพื่อไทยออกแถลงการณ์ว่าการยุบสภาของนายกฯ เป็นการหนีการตรวจสอบ นายอนุทิน กล่าวว่า ทำไมถึงเป็นการหนีตรวจสอบ เพราะยังไม่มีการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ แบบลงมติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 151
ตนชี้แจงแล้วว่าการยุบสภานั้น เป็นเพราะพรรคประชาชนได้ขอให้ยุบสภา พร้อมย้ำว่าขอให้นำเสนอข่าวให้ถูกต้อง ขณะนี้ยังไม่มีใครยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ คนที่ให้ตนมาเป็นนายกฯ ก็เป็นคนที่เมื่อวานขอให้ยุบสภา ตนก็ทำตาม
เมื่อถามย้ำว่ามีความพยายามยัดเยียดข้อกล่าวหาว่านายกฯ หนีการตรวจสอบหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า มีความพยายามยัดเยียด แต่ยืนยันว่าตนอยู่ตรงนี้ ไม่ได้หนีไปไหน วันก่อนข่าวยังลงว่าอนุทินเดินว่อนสภา มีการพูดคุยกับหลายคน จึงยืนยันว่าไม่ได้หนี ซึ่งตนได้บอกสมาชิกว่า เหลือเวลาอีกไม่มาก ขอให้เตรียมตัว
เมื่อถามว่าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมพรรคภูมิใจไทย จึงโหวตสวนมติวิปรัฐบาลในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายอนุทิน กล่าวว่า การยุบสภาเป็นเรื่องของนายกฯ
เมื่อถามว่ามีการวิเคราะห์หรือไม่ว่า การยุบสภาจะให้ผลดีหรือผลเสียมากกว่ากัน นายกฯ กล่าวว่า ตนไม่ได้วิเคราะห์อะไรเลย