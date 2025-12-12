เลขาฯกกต. แจงข้อกฎหมาย ปม คนละครึ่งพลัส ไปต่อในครม.รักษาการ ชี้ต้องไม่ทำให้การแข่งขันได้เปรียบเสียเปรียบ ต้องคำนึงเรื่องนี้
เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.68 นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) รักษาการ กับโครงการคนละครึ่งพลัสจะไปต่อได้หรือไม่นั้นว่า
ขอพูดในแบบข้อกฎหมายว่า มาตรา 169 รัฐธรรมนูญมีระบุไว้ 4 เรื่อง คือ 1.งานและโครงการ ต้องอยู่ในปีงบประมาณนั้น 2.คน การโยกย้ายแต่งตั้ง หรือการให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ เรื่องนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก กกต. แต่ต้องมีตำแหน่ง ไม่ใช่ทุกตำแหน่ง หมายถึงตำแหน่งที่ครม. เห็นชอบต้องส่งมาที่กกต.เพื่อให้ความเห็นชอบ
3.งบกลาง อย่าไปอนุมัติผูกพัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากกกต. และ 4.การใช้ทรัพยากรของรัฐ เรื่องนี้เรามีระเบียบอยู่แล้ว ซึ่งการใช้ทรัพยากรของรัฐ หรืองานหรือโครงการนั้น ต้องมาดูว่าอาจจะเข้างบกลางด้วยก็ได้ เราต้องไปดูเพราะเรายังไม่เห็นองค์ประกอบว่าคืออะไร ซึ่งครม.ต้องพิจารณาถ้าเขาอยากได้ก็ต้องมาขอที่ กกต.
เมื่อถามว่าโครงการไหนที่ผ่านมติ ครม.แล้ว แต่จำเป็นต้องใช้งบก็ต้องขอ กกต.ทุกครั้งหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ถึงจะจะมาขอกกต. แต่เราต้องคำนึงถึงว่า ต้องไม่ทำให้การแข่งขันได้เปรียบเสียเปรียบกัน อย่างไรก็ตาม ถึงจะเป็นอำนาจเราก็แล้วแต่เราต้องคำนึงเรื่องนี้