“อนุทิน” ถึงทำเนียบแล้ว เตรียมหารือ “ทรัมป์” หลังจะต่อสายตรงมาหา อัพเดตสถานการณ์ชายแดน

เมื่อเวลา 19.25 น. วันที่ 12 ธ.ค.68 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาล ภายหลังจากเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เพื่อเตรียมความพร้อมในการพูดคุยทางโทรศัพท์กับ โดนัลล์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในเวลา 21.20 น. เกี่ยวกับสถานการณ์การปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อให้ยุติการสู้รบ หลัง ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศจะสายตรงหานายกรัฐมนตรีไทย เพื่อพูดคุยถึงกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ ภายหลังการหารือดังกล่าว นายอนุทิน จะแถลงให้ทราบถึงผลการหารือ

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