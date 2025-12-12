“อนุทิน” เผยผลหารือ “ทรัมป์” หลังคุยอัพเดตสถานการณ์ชายแดน ยัน “กัมพูชา” เริ่มก่อน “ปธน.สหรัฐฯ” หวังให้หยุดยิง นายกฯ ลั่น ต้องไปบอก “เขมร”

เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 12 ธ.ค.68 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงภายหลังหารือกับ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

โดยกล่าวว่า การพูดคุยเป็นไปอย่างด้วยดี ประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีความเป็นห่วงสถานการณ์และอยากให้ไปอยู่ในจุดปฏิญญาร่วมมาเลเซีย ซึ่ง นายอนุทิน ได้ตอบกลับไปว่า ประเทศไทยปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตลอด แต่ฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้ละเมิด จึงมีความจำเป็นต้องตอบโต้ในสิ่งที่เราต้องป้องกันนั่นคืออธิปไตยของเรา

ต้องดำเนินการอย่างสูงสุดคือป้องกันชีวิตของประชาชน นี่คือสาเหตุที่ต้องอธิบายให้กับประธานาธิบดีทรัมป์ฟัง เพื่อให้เข้าใจว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายจู่โจมหรือรุกรานประเทศกัมพูชาก่อน

ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่า เข้าใจ และยังบอกอีกว่า มีอะไรให้โทรหาได้ตลอดเวลา แต่ก็ยังไม่ได้บอกเบอร์ตน ตนจึงเรียนว่าคงไม่ถึงขั้นนั้น ไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ รัฐมนตรีต่างประเทศของเราได้พูดคุยกับสหรัฐฯ เป็นประจำอยู่แล้ว

และประธานาธิบดีทรัมป์อยากให้หยุดยิง ตนก็เรียนไปว่า ขอให้ไปบอกเพื่อนเราดีกว่า อย่าบอกว่าหยุดยิงเฉยๆ ต้องบอกให้โลกรู้ว่ากัมพูชาจะหยุดยิง แล้วจะถอนกำลังออกไป กัมพูชาจะเก็บกู้วัตถุระเบิดที่วางเอาไว้ออกไปให้หมด และทำให้เห็น เราอยู่เฉยๆ ไม่เคยอยากได้อะไรของกัมพูชาอยู่แล้ว กัมพูชาต้องหยุดทุกอย่างก่อน คนที่ละเมิดสัญญาต้องแก้ไข ไม่ใช่คนที่เป็นผู้ถูกกระทำต้องแก้ไข

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