“สรวงศ์” มอง เหตุปะทะชายแดนไทย–กัมพูชา ไม่กระทบจัดเลือกตั้ง ชี้ ปล่อยรบ.รักษาการยืดเยื้อ เสียมากกว่าได้ ยํ้า “เพื่อไทย” พร้อมส่งผู้สมัครครบ 400 เขต

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม นายสรวงศ์ เทียนทอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึง สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาที่ยังมีการปะทะกัน จะกระทบต่อการเลือกตั้งหรือไม่ว่า เป็นที่กังวลอยู่ แต่จากนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้ง ก็ยังมีเวลาอยู่พอสมควร ตนมั่นใจว่าตอนนั้นสถานการณ์น่าจะสงบแล้ว และทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็ต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ทุกอย่างมีกฎหมายรองรับหมด ส่วน 7 จังหวัดชายแดนที่ได้รับผลกระทบ น่าจะมีข้อกำหนดหรือข้อยกเว้นอยู่ แต่หากถึงวันเลือกตั้งแล้วยังมีสถานการณ์อยู่ มองว่าการปล่อยให้รัฐบาลรักษาการยืดเยื้อ แต่ไม่มีรัฐบาลจริงเข้ามาบริหารประเทศ จะเสียมากกว่าได้

เมื่อถามว่า หากปล่อยให้รัฐบาลรักษาการยืดเยื้อ จะส่งผลอย่างไรบ้าง นายสรวงศ์ กล่าวว่า มีผลอยู่แล้ว เพราะรัฐบาลรักษาการมีกรอบในการทำงาน การใช้งบประมาณต้องผ่าน กกต. ให้รัฐบาลตัวจริงมาบริหารน่าจะราบรื่นมากกว่า

เมื่อถามถึงความพร้อมของพรรคเพื่อไทย ในการส่งผู้สมัคร สส.ครบ 400 เขต นายสรวงศ์ กล่าวว่า พร้อมอยู่แล้ว เพราะเราเป็นพรรคการเมืองใหญ่

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