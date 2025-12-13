แพร่ เพื่อไทย 3 ว่าที่ผู้สมัครสส. ประกาศงดบริจาค ไม่ร่วมกิจกรรม สุ่มเสี่ยงทุกชนิด หวั่นผิดกฎหมายเลือกตั้งทั้งทาง-ตรงอ้อม เพื่อให้การเลือกตั้ง บริสุทธิ์-ยุติธรรม

13 ธ.ค. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2568 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 45 วันแต่ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับ

ล่าสุด อีก 3 สส. จังหวัดแพร่ พรรคเพื่อไทย ประกอบด้วย นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ว่าที่ผู้สมัครสส.แพร่ เขต 1 นพ.นิยม วิวรรธรดิฐกุล ว่าที่ผู้สมัคร สส.แพร่ เขต 2 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ว่าที่ผู้สมัคร สส.แพร่ เขต 3 ได้ประกาศ ผ่านโลกโชเชียล งดบริจาคและกิจกรรม ที่อาจสุ่มเสี่ยงผิดกฏหมายเลือกตั้งทั้งทางตรงและทางอ้อม

นพ.นิยม วิวรรธนดิฐกุล ว่าที่ผู้สมัคร สส.แพร่ เขต 2 ประกาศ ว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ลงเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45-60 วันนั้น เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และถูกต้องตามกฎหมายเลือกตั้ง

ข้าพเจ้า นายแพทย์นิยม วิวรรธนดิฐกุล ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ เขต 2 ขอให้คำยืนยันว่า จะไม่กระทำการใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง จะไม่จัดทำ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียม เพื่อให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด ซึ่งอาจคำนวณเป็นเงินแก่บุคคลใด ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ กลุ่มองค์กร หรือสถาบันใด ทั้งภาครัฐและเอกชน

จะไม่เลี้ยง ไม่จัดเลี้ยง ไม่รับจะจัดเลี้ยง และไม่จัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงใดและจะงดการเข้าร่วมหรือเกี่ยวข้องกับงานประเพณี งานบุญ งานรื่นเริง หรืองานกิจกรรมใด ที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง

หากมีผู้ใดหรือกลุ่มใดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ขอความกรุณางดการระบุชื่อข้าพเจ้าเป็นเจ้าภาพ หรือผู้ให้การสนับสนุน และให้ถือว่า ข้าพเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่มีส่วนรู้เห็น และไม่ยินยอมต่อกิจกรรมนั้นข้อความทั้งหมดนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

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