‘เท้ง’ พร้อมหัวหน้าอนาคตใหม่-ก้าวไกล จัดกิจกรรม “ปิกนิก พรรคประชาชนพบประชาชน ขอโทษจากใจขอไปต่อด้วยกัน” มั่นใจเลือกตั้งหน้าเป็นรัฐบาลพรรคเดี่ยวได้
วันที่ 13 ธ.ค. 2568 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พรรคประชาชน นำโดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน จัดร่วมกิจกรรม “ปิกนิก พรรคประชาชนพบประชาชน ขอโทษจากใจขอไปต่อด้วยกัน” โดยมีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ในอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และนายชัยธวัช ตุลาธน อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ร่วมเวทีด้วย
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ขอบคุณที่ทุกคนมาเป็นแรงใจช่วยสนับสนุนกัน ขอส่งคำขอโทษถึงทุกคน ไม่ว่าแต่ละคนจะมีความรู้สึกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จะเป็นความรู้สึกผิดหวังในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญไม่สำเร็จ หรือความรู้สึกอื่น ๆ ในการตัดสินของพรรคที่เราเดินทางมาร่วมกันไม่ว่าจะเกิดจากความรู้สึกใดก็ตาม ตนเองในฐานะหัวหน้าพรรคคนปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองและเป็นความรับผิดชอบของผู้นำพรรคคนปัจจุบัน
ตนเองไม่อยากให้ตกอยู่ในบรรยากาศโศกเศร้า ตั้งใจจะส่งคำขอโทษถึงทุกคน แต่อยากชวนทุกคนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเพราะไม่นานจะมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งช่วงต้นเดือน ก.พ. 69 แม้รัฐบาลจะไม่ให้ความชัดเจน มีสถานการณ์บางอย่างที่ยังไม่ได้เคาะวันเลือกตั้ง แต่เหลือเวลาอีกไม่นานที่พวกเราจะต้องชี้ชะตาตัดสินอนาคตของประเทศ จึงหวังว่าเวทีวันนี้จะเป็นการพูดคุยกันแบบเปิดอก เปิดให้สมาชิกพรรคทุกคนรวมถึงประชาชนทุกคนที่เป็นเจ้าของประเทศตัวจริงมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างเปิดกว้าง
วันนี้เป็นเวทีแรกที่มีหัวหน้าพรรคและอดีตหัวหน้าพรรค 4 คนอยู่ในเวทีเดียวกัน เพราะฉะนั้นทุกคำถามมีคำตอบ รวมถึงการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าจะทำอย่างไรให้พรรคประชาชนโดยเสียงของประชาชนมีความเข้มแข็งพอที่จะเปลี่ยนอนาคตของประเทศได้จริง
จากนั้นได้เปิดเวทีให้ สส.พรรคประชาชน อาทิ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร นายรังสิมันต์ โรม นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล รวมถึงนายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาชนร่วมตอบคำถามประชาชนด้วย
โดยช่วงหนึ่งที่เปิดประชาชนได้ถามคำถาม ประชาชนคนหนึ่งระบุว่าอยากให้พรรคประชาชนชนะ 300 เสียง อยากให้ชนะเป็นรัฐบาลพรรคเดียว และให้นายณัฐพงษ์เป็นนายกรัฐมนตรี ส่วนประชาชนอีกรายระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการเลือกพรรคภูมิใจไทย ตอนนี้มีเสียงเย้ยหยันว่า “เราโง่ซ้ำซาก เราถูกหลอก”
นายณัฐพงษ์ กล่าวตอบโดยเชื่อว่าการตัดสินใจที่ผ่านมาเกิดจากการสอบถามสมาชิกพรรคผ่านกระบวนการที่เปิดกว้าง เราทำดีที่สุดแล้วได้สอบถามสมาชิกผู้เป็นเจ้าของพรรคอย่างรอบด้าน หากมองไปข้างหน้า เราจะเป็นพรรคมวลชนที่ซื่อตรงกับประชาชนตรงไปตรงมา มีดีลอะไรเอามาเซ็นใน MOA บนโต๊ะให้ประชาชนทุกคนเห็น การทำตรงไปตรงมาแล้วถูกฉีก MOA มีเสียงสะท้อนบอกว่าตกลงแล้วพรรคนี้เป็นพรรคเด็กน้อย โดนเขาหลอกอีกหรือไม่ ตนเองไม่เชื่อในการเมืองแบบนั้น เพราะจะต้องมีการดีลแบบลับ ๆ แบบนั้นคงไม่ใช่ตัวตนของเราที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยนายธนาธร นายพิธา และนายชัยธวัช
สิ่งที่สำคัญเรามีการประเมินสถานการณ์รู้ว่ามีความเสี่ยงว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ แต่คำตอบคือเราจะป้องกันตัวเองอย่างไรในอนาคตไม่ให้ถูกหักหลังแบบนี้อีก สำหรับตนเองมีทางเลือกเดียวในระบบการเมืองไทยที่มีอยู่ ไม่มีทางอื่นแล้วนอกจากเอาพลังของเราอิงกับเสียงของประชาชนเท่านั้น
“ผมเชื่อมั่นในตัวทีมงาน ในตัวของพวกเรา โจทย์การเลือกตั้ง นอกจากจะมาแลกเปลี่ยนความรู้สึกแล้ว การเลือกตั้งครั้งต่อไปจะทำอย่างไรให้ เราสามารถเป็นรัฐบาลพรรคเดียวให้ได้”
ด้าน นายชัยธวัช กล่าวเสริมว่า การตัดสินใจของพรรคประชาชนในอนาคตจะทำอย่างไรไม่ผิดพลาดหรือทำให้ผู้สนับสนุนที่ให้เสียงเราสูญเสียความไว้วางใจ คิดว่าบทเรียน ที่ผ่านมาเห็นถึงข้อจำกัดในทางการเมืองในปัจจุบัน เมื่อวันที่ยุบสภา (11 ธ.ค.68) สะท้อนว่าตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ ก้าวไกล ประชาชนมีสิ่งหนึ่งที่เราทำอยากให้เกิดขึ้นคือ
อยากทำให้สังคมไทยมีฉันทามติขึ้นชุดใหม่ แม้ว่าเราอาจจะเห็นไม่ตรงกันทุกเรื่อง มีความคิดทางการเมืองคนละเฉด แต่สุดท้ายหลังจากที่ผ่านความขัดแย้งน่าจะหาจุดตรงกลางที่พอจะยอมรับร่วมกันได้ โดยเฉพาะกติกาทางการเมืองที่ไม่มีใครได้ทั้งหมดเสียทั้งหมด แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมีสิ่งที่ยังไม่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงแข็งตัวมากในระดับที่ไม่ถอยแม้สักก้าวเดียว ทำให้เกิดโจทย์ความเป็นไปได้ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสันติที่อยู่ร่วมกันได้ หากเป็นไปได้จะต้องใช้ราคาที่ต้องจ่ายร่วมกันแค่ไหน สิ่งนี้เป็นโจทย์ที่เกิดขึ้นมาในใจ