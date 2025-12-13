“เฉลิมพงศ์” ยัน อดีต สส.ภูเก็ต 3 เขต ไปต่อกับ พรรคประชาชน เชื่อ กระแสออกมา เป็นการดิสเครดิตทางการเมือง อ้อน ชาวภูเก็ต ขอโอกาสสานงานต่อ
13 ธ.ค. 68 – นายเฉลิมพงศ์ แสงดี อดีต สส.ภูเก็ต ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าอดีตสส. จ.ภูเก็ต ทั้ง 3 เขต ไม่ได้ไปต่อว่า พรรคประชาชนมี กระบวนการคัดสรรผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยเปิดให้สมาชิกพรรค กว่า 106,000 คนทั่วประเทศ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการสรรหาผู้สมัคร สส. และผู้สมัคร ส.ก. ของพรรค ผ่านระบบที่จัดสรรขึ้น ซึ่งมีการประกาศเชิญชวนทางออนไลน์ไป ตั้งแต่เดือน ก.ย.ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ยังมีการส่งแบบประเมินไปให้บุคลากร ที่ทำงานใกล้ชิดกับ สส. เช่นทีมงานจังหวัด ในเขตที่ชนะเลือกตั้งเมื่อปี 2566 ได้ร่วมประเมินด้วย พรรค ปชน. โดยมีฐานคิดว่า หากคนที่ทำงานใกล้ชิดกันเองที่รู้เห็นการทำงานมาตลอด ยังประเมินว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ ทางพรรคปชน. ก็ไม่ควรจะส่งลงสมัครเป็นผู้แทนประชาชน
โดยหากเขตใดไม่มีปัญหา พรรคปชน. ก็จะส่งผู้สมัครคนเดิมลงชิงชัย แต่ถ้าเขตไหนถูกประเมินไม่ผ่าน ทางพรรคปชน. ก็จะเปิดคัดผู้สมัครใหม่ โดยเปิดให้ ผู้แทนฯ เเชมป์เก่า เข้าร่วมการคัดสรรกับผู้เสนอตัวเป็นผู้สมัครรายใหม่ ด้วยหากเจ้าตัวต้องการ แต่ไม่มีการการันตีใดๆ ว่าจะได้รับเลือกจากพรรคอีกครั้ง
นายเฉลิมพงศ์ กล่าวต่อว่า ตนขอยืนยันว่า อดีตสส. ของพรรคประชาชน ทั้งสามเขต ยังได้ลงเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ไม่มีการคัดออกแต่อย่างใด เชื่อว่า ข่าวที่ออกมานั้น เป็นการลิสต์เครดิตทางการเมือง ต้องขอขอบคุณชาวภูเก็ต ที่มอบความไว้วางใจให้กับพรรคประชาชนทั้ง 3 เขต ซึ่งเราเองก็ได้ทำหน้าที่ สส. ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ รวมทั้งในพื้นที่ของเราเองก็ได้เร่งแก้ปัญหาให้กับชาวภูเก็ต
“เราหวังว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้ จะยังได้รับความไว้วางใจจากชาวภูเก็ต เพื่อ แก้ปัญหาในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นร้านกัญชา ที่ระบาดอยู่ในพื้นที่ การผลักดันให้มีนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ขอให้ประชาชนให้การสนับสนุนให้เรา เพื่อได้ผลักดันเรื่องเหล่านี้ต่อครับ” นายเฉลิมพงศ์กล่าว