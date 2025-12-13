ย้ำอีกครั้ง! “นายกฯ”ไม่หยุดยิง 4 ทุ่ม ตาม“อันวาร์“ ลั่น กัมพูชา ต้องมาคุยกับไทย ไม่ใช่ให้ผู้นำประเทศอื่นพูดผ่านโซเชียล ซัด หยุดยิงต้องแสดงความจริงใจ ไม่ใช่พูดอย่างเดียว

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่13 ธ.ค.2568 ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทยให้สัมภาษณ์อีกครั้ง ถึงความชัดเจนกรณีนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ระบุ ไทยและกัมพูชา จะหยุดยิง ในเวลา 22.00 น.วันนี้ว่า ไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ ขอย้ำว่าให้รับฟังข้อมูลข่าวสารที่กองทัพจัดแถลงวันละ 2 ครั้ง ไม่ควรนำแหล่งข่าวจากที่อื่นๆ มาเป็นข้ออ้างอิงใดๆ

ผู้สื่อข่าวถามว่า ก่อนหน้านี้พูดได้พูดคุยกับนายอันวาร์ หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ได้คุยกับท่านมาตลอดในช่วงที่มีเรื่อง แต่ไม่มีครั้งไหนที่ท่านบอกว่าจะต้องทำข้อตกลงในการหยุดดำเนินการใดๆ

เมื่อถามว่า กองทัพ รายงาน งานสถานการณ์ล่าสุดอย่างไรบ้าง นายกฯ กล่าวว่า อยู่กับเสนาธิการทหารบกตลอดทั้งบ่ายวันนี้ โดยดำเนินการตามแผนการที่วางไว้

ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า หากฝ่ายกัมพูชารับข้อเสนอของนายกฯมาเลเซีย แล้วฝ่ายไทยไม่ยอมรับ จะถูกมองว่าเป็นฝ่ายที่ไม่ยอมยุติหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า การตอบรับจะทำอะไรก็แล้วแต่ ต้องหารือต้องพูดคุย และมีท่าทีที่จริงใจชัดเจนว่าต้องการจะหยุดการปะทะ หยุดทำร้ายซึ่งกันและกัน ย้ำอีกครั้งว่า

” ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายที่ถูกรุกราน ถูกคุกคามอธิปไตย และที่เราตอบโต้เพื่อป้องกันอธิปไตย ป้องกันพี่น้องประชาชน ทำให้เขาเห็นว่าอย่ามาทำร้ายประเทศไทย อยู่ดีๆในขณะที่เรากำลังแสดงท่าทีว่าเรากำลังดำเนินการปกป้องอธิปไตยของเรา คงไม่มีใครมาบอกได้ว่า 4 ทุ่ม ให้ต่างคนต่างถอยไปและหยุดยิงกัน ถ้าคิดด้วยสามัญสำนึกปกติเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว

ถ้าจะหยุดยิงจริง กัมพูชา ต้องยื่นข้อเสนอมาที่ประเทศไทย ไม่ใช่ไปให้ผู้นำประเทศอื่นมาพูด เรามีเรื่องกันอยู่ถ้าจะดำเนินการใดๆที่จะหยุดข้อพิพาทกัน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเสนอมา

เมื่อวานบอกหยุดยิง แล้วเป็นอย่างไร แต่เช้าวันนี้ เป้าหมายไม่ใช่ทหารเลย เป้าหมายมาโดนพี่น้องประชาชนของไทย โดนชุมชนทำให้เกินความเสียหาย การกระทำชัดเจน พูดอะไรก็พูดได้แต่ต้องไม่ทำ ถ้าบอกว่าหยุดยิงต้องหยุดความพร้อมทุกอย่างและถอยกลับไปไม่ใช่หยุดยิงแต่ปืนยังเล็งมาที่ประเทศไทย พร้อมยิง ถ้าหยุดยิงต้องหยุดทั้งหมด โดยคนที่จะประเมินคือประเทศไทย ว่าแบบนี้เริ่มคุยกันได้ ซึ่งเป็นวิธีการถูกต้อง ไม่ใช่ใช้การพูดคุยผ่านโซเชียลมีเดีย เพราะนี่เป็นเรื่องของประเทศ ”

ผู้สื่อข่าวถามกรณีที่กัมพูชา ไม่ยอมเปิดด่านให้คนไทยกลับประเทศ จะแก้ปัญหาอย่างไร นายกฯ กล่าวว่า เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็น เพราะคนไทยมีสิทธิ์ที่จะกลับได้กลับบ้านเข้าบ้านตัวเองได้ตลอดเวลา

เมื่อถามย้ำว่า เรื่องปล่อยตัวคนไทยจะนำไปเป็นหนึ่งในเงื่อนไขในการนำไปพูดคุยด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า หวังว่าจะไม่ถึงจุดที่จะเอาประชาชนมาเป็นตัวประกัน เพราะเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วย แต่คิดว่าเรามีแผนเผชิญเหตุทุกเหตุอยู่แล้ว

จากนั้นนายกฯ ระบุให้สื่อไปถาม พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ซึ่ง พล.อ.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่าเสริมว่า ลองไปถาม คุณพ่อ คุณแม่ ภริยา และลูก ของกำลังพลที่เสียชีวิตทั้ง 15 นาย ตั้งแต่จ่าสิบเอก ศตวรรษ สุจริต ไปจนถึง พลทหาร กฤตฎิกร สร้อยระย้า ดูว่าเป็นอย่างไร

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