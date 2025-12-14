กต. เปิดสมรภูมิโซเชียล สถานทูต 90 แห่งทั่วโลก โพสต์ชี้แจงข้อเท็จจริงชายแดนไทย-กัมพูชา ย้ำ เขมร ละเมิดกม.ระหว่างประเทศ ห้ามต่างชาติ-คนไทย เดินทางทางบก
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 ธ.ค.2568 ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วม สถานการณ์ไทย-กัมพูชา ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก นางมาระตี นะลิตา อันดาโม รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ในส่วนของภาพรวมการดูแลคนไทยที่ติดค้างในกัมพูชา ที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยโดยยังติดขัดอยู่ที่ปอยเปต
เนื่องจาก สมเด็จฯ ฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา เสนอแนะให้รัฐบาลกัมพูชาระงับการเดินทางทางบกของคนต่างชาติรวมถึงคนไทย ถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศชัดเจน
ขอยืนยันว่าประเทศไทยปฏิบัติตามหลักสากลและกฎหมายระหว่างประเทศ ให้ความร่วมมือและดําเนินการทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับคนต่างชาติในประเทศไทย โดยเฉพาะคนกัมพูชาที่มีความชัดเจน
ถึงแม้การเดินทางทางบกมีส่วนที่ติดขัดจากประกาศดังกล่าว ทางสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ พร้อมที่จะช่วยอํานวยความสะดวกให้คนไทยเดินทางออกทางอากาศ โดยจะออกเอกสารฉุกเฉิน เที่ยวบินวันละ 1,000 ที่นั่งจากเสียมราฐ
ในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่มีการบิดเบือน ทางสถานเอกอัครราชทูตทั่วโลกของไทยได้ใช้ประโยชน์ จากเอกสารที่ออกจากศูนย์แถลงข่าว ขึ้นเว็บไซต์เฟซบุ๊ก สถานทูต 90 แห่งทั่วโลก เพื่อชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนกับชาวต่างชาติและสื่อต่างประเทศ ถือเป็นอีกสมรภูมิหนึ่งในโซเชียลมีเดียที่มีความจําเป็นที่จะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง