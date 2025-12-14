“ชัยวุฒิ” บี้ พรรคประชาชน หยุดจดจ่อแก้รัฐธรรมนูญ เรียกร้องทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยไทย ช่วยสื่อสารสหรัฐฯ ปมขัดแย้งไทย–กัมพูชา

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2568 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ กล่าวกรณีที่ผู้นำพรรคประชาชน ทั้งอดีตและปัจจุบัน แถลงขอโทษประชาชนที่ไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ว่า รู้สึกขัดใจเป็นอย่างมาก

เนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้ ประชาชนไม่ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่กำลังเผชิญกับความเดือดร้อนและความกังวลจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา ประชาชนเป็นห่วงเรื่องสงครามและความมั่นคงของประเทศ

นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้พรรคประชาชน รวมถึงเครือข่าย NGO ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐอเมริกา ออกมามีบทบาทในการช่วยสื่อสารและทำความเข้าใจกับสหรัฐฯ ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะปัจจุบันสหรัฐฯ อาจยังไม่เข้าใจปัญหาความขัดแย้งทั้งหมดว่า กัมพูชาไม่ได้มีความจริงใจที่จะยุติความขัดแย้ง มีการบุกรุกอธิปไตยของประเทศไทย โจมตีทหารไทยก่อน และมีการวางทุ่นระเบิด จนทำให้ฝ่ายไทยจำเป็นต้องตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศ

“พรรคประชาชน ไม่ทำหน้าที่ในการปกป้องและรักษาอธิปไตยของไทย จึงเรียกร้องให้พรรคประชาชน แสดงบทบาทตามหน้าที่ เพื่อยืนหยัดปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศในสถานการณ์เช่นนี้ วันนี้พี่น้องประชาชนเสียใจที่พรรคประชาชนไม่ทำหน้าที่ ไม่ปกป้องรักษาอธิปไตยของไทย” นายชัยวุฒิ กล่าว

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