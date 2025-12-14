ประเสริฐ มั่นใจ นโยบายเพื่อไทย ถ้าเปิดมาได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนแน่ ยัน พร้อมส่งผู้สมัคร สส. ครบ 400 เขต คาดสัปดาห์หน้าจบ
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2568 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ในวันที่ 16 ธ.ค.นี้ จะมีการประกาศลำดับด้วยหรือไม่ว่า ขณะนี้กำลังดูรูปแบบอยู่ อาจจะไม่มีการประกาศถึงขนาดนั้น เพราะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทุกคนมีความสำคัญ ขอให้รอวันที่ 16 ธ.ค. และในวันที่ 15 ธ.ค.นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคอีกครั้ง
เมื่อถามว่า นโยบายที่จะเปิดจะเป็นด้านใดบ้าง นายประเสริฐ กล่าวว่า จะเป็นในกรอบภาพรวม ต้องรอการประชุม กก.บห.พรรค ซึ่งจะมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่าหากเปิดมาแล้วจะได้รับเสียงตอบรับจากประชาชน
เมื่อถามถึงความพร้อมในการส่งตัวผู้สมัครทั้ง 400 เขต รวมถึงว่าที่ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ นายประเสริฐ กล่าวว่า พร้อม ภายในสัปดาห์หน้าน่าจะจบทั้ง 400 เขต