“โฆษกรัฐบาล” แจ้ง สัญญาณบวก ผู้แทนการค้าสหรัฐ เดินหน้าเจรจาการค้าต่อ เผย ข้อเสนอไทย ไม่ล้มเหลว ย้ำ ทุกการตัดสินใจ ยึดผลประโยชน์ชาติเป็นหลัก

14 ธ.ค. 68 – นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการหารือทางโทรศัพท์ระหว่าง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กับ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เมื่อค่ำวันที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา ว่า

รัฐบาลไทยได้รับสัญญาณที่ชัดเจนจาก สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (USTR) ถึงความพร้อมในการ เดินหน้าเจรจาการค้ากับประเทศไทยต่อไป สัญญาณดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ข้อเสนอของประเทศไทยมิได้ล้มเหลว และยังได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังจากฝ่ายสหรัฐฯ แม้สถานการณ์การหยุดยิงบริเวณ ชายแดนไทย-กัมพูชา ยังไม่เกิดขึ้น

โดยรัฐบาลไทย จำเป็นต้องดำเนินนโยบายและตัดสินใจทุกประเด็น โดยยึด ผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคง และความปลอดภัยของประเทศเป็นหลัก

นายสิริพงษ์ กล่าวว่า จุดยืนของประเทศไทย ยังชัดเจนและสม่ำเสมอ การหยุดยิงจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อฝ่ายกัมพูชาดำเนินการตามข้อเรียกร้องและเงื่อนไขที่ประเทศไทยเสนอไว้เท่านั้น เพื่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและการเคารพพันธกรณีระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ข้อมูลจาก นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ ที่ หารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐ ประจำประเทศไทย โดยเน้นย้ำถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศจากการเร่งเดินหน้าเจรจาการค้า พร้อมเสนอให้ฝ่ายสหรัฐ พิจารณาแยกประเด็นด้านความมั่นคงออกจากประเด็นทางการค้า เพื่อไม่ให้การเจรจาล่าช้าและกระทบต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่าย

นอกจากนั้น กระทรวงพาณิชย์ ยังรายงานผลการหารือกับ สภาธุรกิจอาเซียน–สหรัฐฯ (USABC) และคณะนักธุรกิจสหรัฐฯ ที่ลงทุนในประเทศไทยกว่า 40 ราย เห็นพ้องตรงกันว่า ควรเร่งสรุปผลการเจรจาการค้าโดยเร็ว เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และประโยชน์ของผู้บริโภคทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะสินค้าที่สหรัฐฯ ไม่สามารถผลิตได้เอง เช่น ข้าวหอมมะลิไทยและสินค้าเกษตรอื่น ๆ

“ข้อมูลที่ได้รับจากกระทรวงพาณิชย์ เช้าวันนี้ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ได้แจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่า จะประสานให้ USTR เดินหน้าการหารือในระดับเทคนิคกับฝ่ายไทย ซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการขยายความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพ” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

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