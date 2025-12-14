“เอกนัฏ” เตรียมยกก๊วน อดีต รทสช. สมัครเข้า ภูมิใจไทย พรุ่งนี้ บ้านใหญ่ชุมพร-สุราษฎร์ธานี-พิษณุโลก-แพร่-ทีม กทม. มากันพรึ่บ
วันที่ 14 ธ.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 11.00 น. วันที่ 15 ธ.ค. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เตรียมนำอดีต สส. และสมาชิกในกลุ่ม สมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ประกอบด้วย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจ อดีต สส.ราชบุรี เขต 4 นายจุติ ไกรฤกษ์ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้จะลงสมัคร สส. พิษณุโลก เขต 5 นายพงษ์มนู ทองหนัก อดีต สส. พิษณุโลก เขต 3
ส่วนกลุ่มชุมพรของนายชุมพล จุลใส มีนายวิชัย สุดสวาส อดีต สส.ชุมพร เขต 1 นายสุพล จุลใส อดีต สส.ชุมพร เขต 3 และนายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ รองนายก อบจ. ที่จะลงสมัครในเขต 2
ขณะที่กลุ่มสุราษฎร์ธานี มี 2 เขต มี น.ส.กานสินี โอภาสรังสรรค์ อดีต สส. สุราษฎร์ธานี เขต 1 และนายธานินทร์ นวลวัฒน์ อดีต สส.สุราษฎร์ธานี เขต 7
ส่วน จ.แพร่ มีนางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู อดีต สส.บัญชีรายชื่อ น.ส.ชนกนันท์ ศุภศิริ ที่จะลงสมัคร สส.ในเขต 1 และนายชนาธิป ศุภศิริ จะลงสมัครในเขต 2
ด้านผู้สมัครโซน กทม. และปริมณฑล อาทิ นายอนุชา บูรพชัยศรี อดีต สส.บัญชีรายชื่อ น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันท์ อดีต สส.กทม. น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ อดีต สส.สมุทรปราการ นายพงษ์พล ยอดเมืองเจริญ อดีตเลขานุการ รมว.อุตสาหกรรม รวมถึงทีม กทม. และทีมสุดซอยของนายเอกนัฏด้วย