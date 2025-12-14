มท.3 แถลงปิดกองบัญชาการ ปภ.ชาติส่วนหน้า ลดระดับสาธารณภัยหาดใหญ่ จ.สงขลา หลังสถานการณ์คลี่คลาย ส่งคืน ผู้ว่าฯ สงขลา ฟื้นฟูพื้นที่
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2568 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ครั้งที่ 8/2568 และแถลงข่าวการลดระดับการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่จ.สงขลา
โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
นายศักดิ์ดา กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้รวม 12 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา รวม 117 อำเภอ 782 ตำบล 6,002 หมู่บ้าน
มีประชาชนได้รับผลกระทบ 1,501,148 ครัวเรือน 4,110,673 คน มีผู้เสียชีวิต 276 ราย และผู้บาดเจ็บ 5 ราย โดยเฉพาะในพื้นที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง
นายศักดิ์ดา กล่าวต่อว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทย ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จ.สงขลา และมีคำสั่งยกระดับการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) เมื่อวันที่ 25 พ.ย.
โดยบริหารจัดการสถานการณ์ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) เพื่อบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานในภาวะวิกฤต
จนสถานการณ์น้ำคลี่คลาย ลดระดับความรุนแรง และเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. โดยเริ่มดำเนินการ Big Cleaning และทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
นายศักดิ์ดา กล่าวว่า กระทั่งต่อมาเมื่อสถานการณ์ฟื้นฟูมีแนวโน้มดีขึ้น นายกฯ ได้มีคำสั่งลดระดับการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่จ.สงขลา เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. พร้อมจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 จ.สงขลา และกำหนดเป้าหมายการฟื้นฟู “7 วัน ประชาชนต้องกลับบ้าน 14 วัน หาดใหญ่ต้องสะอาด”
โดยมอบหมายให้ตน และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้กำกับควบคุมพื้นที่ บูรณาการการทำงานของหน่วยงานภายใต้ สปฉ. อาสาสมัคร มูลนิธิ และประชาชนจิตอาสา ร่วมฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
จากผลการปฏิบัติงานพบว่าหน่วยงานทุกภาคส่วนสามารถช่วยเหลือ และฟื้นฟูพื้นที่ อ.หาดใหญ่ ได้สำเร็จตามเป้าหมาย ทั้งด้านการดำรงชีพ โดยมีการแจกถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม และจัดตั้งครัวสนามช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสื่อสาร และโครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการฟื้นฟูจนสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมทุกพื้นที่
และด้านการฟื้นฟูพื้นที่ซึ่งแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 4 เขต ได้แก่ เขตที่ 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เขตที่ 2 กองทัพบก (กองทัพภาคที่ 4) เขตที่ 3 กระทรวงมหาดไทย และเขตที่ 4 กระทรวงคมนาคม โดยปัจจุบันได้ฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่อำเภอหาดใหญ่แล้วเสร็จตามแผน ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ในส่วนของการเยียวยาผู้ประสบภัย ได้ดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 ในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาท ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสิน ได้โอนเงินเยียวยาให้ประชาชนใน 9 จังหวัดภาคใต้แล้วรวม 12 ครั้ง ครอบคลุม 1,463,476 ครัวเรือน เป็นเงินทั้งสิ้น 13,171,284,000 บาท
โดยเฉพาะ จ.สงขลา ในพื้นที่อ.หาดใหญ่ ได้โอนเงินเยียวยาแล้ว 172,919 ครัวเรือน นอกจากนี้ ฝยังได้จ่ายเงินเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา รายละ 2,000,000 บาท รวม 11 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 22,000,000 บาท
นายศักดิ์ดา กล่าวต่อว่า ขณะนี้สถานการณ์ที่คลี่คลายแล้ว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ประกาศลดระดับการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ จ.สงขลา จากการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ 2)
โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด เป็นผู้สั่งการและควบคุมกำกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ พร้อมปิดกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) จังหวัดสงขลา และส่งคืนพื้นที่ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสงขลา ดำเนินการต่อไป
นายศักดิ์ดา กล่าวว่า เพื่อให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จะยังคงตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยบางส่วนสนับสนุนจังหวัดสงขลา
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ พร้อมคงการแบ่งพื้นที่ฟื้นฟูเป็น 4 โซน และเพิ่มโซนที่ 5 บริเวณรอบนอกเทศบาลนครหาดใหญ่ บูรณาการกำลังจากหน่วยทหาร จังหวัด ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคอาสาสมัคร เพื่อระดมทรัพยากรและกำลังคนฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่อง