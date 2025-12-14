“สว.นพดล” ขอบคุณ “ทรัมป์-อันวาร์” ปรารถนาดีเข้ามาช่วย แต่ชายแดน 2 ประเทศ ควรให้ตกลงกันเอง สวน “ธนาธร” หลังโพล่ง ถ้า “พิธา” เป็นนายกฯ สถานการณ์คงไม่ถึงวันนี้ บอกควรสมัครสมานสามัคคีช่วยทหาร เผย อังคารนี้ สว. จ่อเคาะยกเลิก MOU 44 แล้ว
14 ธ.ค. 68 – นายนพดล อินนา สว. ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 2543 และ 2544 เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา วุฒิสภา กล่าวถึงผลการศึกษา MOU 2544 ว่า
ตอนนี้ศึกษาข้อมูลครบถ้วนแล้ว ได้พิจารณาข้อดีข้อเสียไประดับหนึ่ง โดยวันอังคารที่จะถึง (16 ธ.ค.68) นี้จะมีการพิจารณาอีกครั้ง คาดว่าน่าจะมีความสมบูรณ์อยู่แล้ว และตนจะขอมติที่ประชุมทันที ว่าควรที่จะคงอยู่ ยกเลิกหรือปรับปรุง MOU 2544 ซึ่งน่าจะได้ข้อยุติ เท่าที่ตนดูแนวโน้มแล้ว ทุกคนเห็นข้อบกพร่องของ MOU ฉบับนี้พอสมควร
“จนถึงวันนี้ MOU บังคับใข้เป็นเวลา 24 ปี ที่ผ่านมาปรากฎว่าไม่ขยับเขยื้อนไปไหนเลย ประกอบกับข้อเสียอื่นๆแล้ว เมื่อเทียบกับข้อดี ผมเห็นแนวโน้มว่าหลายท่านน่าจะไม่อยากให้ MOU อยู่ต่อไป ทั้งนี้ ต้องขอมติที่ประชุมเสียก่อนครับ” นายนพดล กล่าว
นายนพดล กล่าวอีกว่า สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาตอนนี้ ตอนแรก เรามีแผนที่จะลงพื้นที่ภูมะเขือ แต่ก็ต้องเลื่อนไป จากที่ได้ไปลงพื้นที่ที่ผ่านมาจะเห็นว่ากัมพูชารุกล้ำแผ่นดินไทยมากพอสมควรในหลายจังหวัด มองว่าเป็นความชอบธรรมที่ทหารไทยต้องทวงคืนผืนแผ่นดินไทยกลับมา
“ผมไม่แปลกใจที่มีการสู้รบเกิดขึ้น เพราะเท่าที่ผ่านมา มีการยั่วยุจากฝ่ายกัมพูชามาโดยตลอด พูดง่ายๆ คือระดับเวทีโลกหรือในพื้นที่ชายแดน ที่ผ่านมาคือ พูดอย่างทำอย่าง การที่จะเจรจาพูดคุยกับกัมพูชาในขณะนี้ ค่อนข้างลำบาก เข้าใจฝ่ายทหารว่า ในกลยุทธ์ของเขา ที่เขาจะต้องดำเนินการให้เด็ดขาด เพื่อไม่ให้วันหลัง กัมพูชามีโอกาสรุกล้ำไทยอีก
ผมก็เห็นด้วยที่ทหารเข้าไปดำเนินการ เพราะที่ผ่านมา ฝ่ายไทย ไม่ว่ากระทรวงการต่างประเทศ คณะกรรมการต่างๆเจรจามาโดยตลอด แต่ก็ยังรุกล้ำอยู่ดี ศักยภาพของทหารไทย น่าจะสามารถทวงคืนได้แน่นอนในอนาคตอันใกล้“ นายนพดล กล่าว
ส่วนที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ระบุว่า หาก นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นนายกรัฐมนตรี สถานการณ์จะไม่มาถึงจุดนี้ นายนพดล กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องดูอนาคตต่อไปว่ าสิ่งที่เขาคาดการณ์ไว้จะเป็นไปได้หรือไม่ ที่แน่ๆ ตอนนี้ประเทศไทย คนไทยทุกหมู่เหล่าคงต้องมาสมัครสมานสามัคคี ช่วยเหลือทหาร ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ไม่ว่ากำลังใจหรือสิ่งของ รวมถึงเรื่องอื่น อย่างตนเป็นประธานศึกษา MOU เราก็พิจารณากันเพื่อดำเนินการให้เห็นว่าทางเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือชาติบ้านเมือง
นายนพดล ยังกล่าวถึง กรณีที่ นายโดนัล เจ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และ นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน เรียกร้องให้หยุดยิง ว่า ทั้งสองท่านคงปรารถนาดี ที่อยากให้มีความสงบสุข แต่ต้องยอมรับว่า ไทยเป็นผู้ถูกกระทำ ทั้งที่ปฏิบัติตามหลักสากลมาโดยตลอด
คนที่ทำผิดกติกาคือ กัมพูชา ตกลงอย่างหนึ่ง ไปทำอีกอย่างหนึ่ง ละเมิดมาโดยตลอด ดูใน MOU 2543 ก็ละเมิดมา 500-600 ครั้งแล้ว เท่าที่เราประท้วงไป จึงเป็นเรื่องของทั้ง 2 ประเทศ ไทยและกัมพูชา ที่ต้องไปแก้ไขด้วยทวิภาคี ประเทศที่ 3 ที่เข้ามา ก็ต้องขอบคุณทุกๆ ประเทศ ที่ปรารถนาดี แต่ถ้าถ้าจะแก้ปัญหายั่งยืนก็ต้องให้ทั้ง 2 ประเทศที่มีชายแดนติดกันตกลงกัน ก็ต้องใช้กติกาอะไรที่ทำให้เกิดความสงบ