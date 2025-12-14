กต. ส่งหนังสือฟ้อง ยูเอ็น กัมพูชาถล่มเป้าหมายพลเรือน-ละเมิดสิทธิห้ามต่างชาติและคนไทย เดินทางกลับทางบก ด้าน สีหศักดิ์ แจงข้อเท็จจริง รมว.ต่างประเทศ เวียดนาม

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 14 ธ.ค. 2568 ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทย-กัมพูชา สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก นางมาระตี นะลิตา อันดาโม รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงต่างประเทศมีหนังสือถึงข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน สหประชาชาติ ในเรื่องของความสูญเสียพลเรือนจากการโจมตีของฝ่ายกัมพูชา

นอกจากนี้สะท้อนให้เห็นความแตกต่างระหว่างปฏิบัติการทางทหารของไทยและของกัมพูชา โดยของประเทศไทย เรามีเป้าหมายทางทหารที่ชัดเจน แตกต่างจากฝ่ายกัมพูชา ไม่มีเป้าหมาย โดยเฉพาะ BM-21 ซึ่งได้รับผลกระทบต่อพลเรือนคนไทยอย่างร้ายแรง ทําให้เสียชีวิต 1 คน รวมถึงเรื่องกัมพูชาละเมิดไม่ให้คนต่างชาติและคนไทยเดินทางข้ามประเทศทางบก

นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงประชาคมหลายประเทศ โดยวันนี้รมว.ต่างประเทศ เวียดนาม มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ โดยมีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ ได้หารือในเรื่องความสัมพันธ์ทวิภาคี พร้อมชี้แจงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและผลที่ประชาชนไทยได้รับตามแนวชายแดน ยืนยันว่าฝ่ายไทยไม่ใช่ฝ่ายยกระดับความรุนแรง เราปฏิบัติการของเราเพื่อปกป้องความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชน

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