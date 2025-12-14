ทวี เปิดตัว ว่าที่ผู้สมัคร สส. ปัตตานี 2 เขต ยืนยันเดินหน้าขยายฐานเสียงทั่วประเทศ ชูธงแก้ปัญหา “ความเหลื่อมล้ำ-ผูกขาด” ช่วยให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น
14 ธ.ค. 68 – พันตำรวจเอก พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีต รมว.ยุติธรรม และหัวหน้าพรรคประชาชาติ ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมให้กำลังใจ “ฮีโร่ตัวจิ๋ว” ศึก Thai Youth League Junior พร้อมเปิดตัว ว่าที่ผู้สมัคร สส.ปัตตานี 2 เขตใหม่ คือ “ทนายกอฮาร์ อาแวปูเตะ” เขต 4 และ “อรุณ เบ็ญจลักษณ์” เขต 2
ขณะที่เจ้าตัวยืนยันเดินหน้าพรรคประชาชาติต่อ มุ่งขยายฐานเสียงทั่วประเทศ ชูจุดยืนแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ การผูกขาด และการไม่แบ่งปันอำนาจ-ทรัพยากร มั่นใจพรรคต้องเป็นหลักของประเทศ ด้านประชาธิปไตย-สิทธิมนุษยชน
พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, หัวหน้าพรรคประชาชาติ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างคึกคัก
พ.ต.อ.ทวี ได้เข้าร่วมกิจกรรม PAWA JUNIOR ACADEMY เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้ “ฮีโร่ตัวจิ๋ว” ในศึก “Thai Youth League Junior” ตัวแทนภาคใต้ตอนล่าง รุ่นอายุ 12 ปี รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ที่สนามหญ้าเทียม PAWA ARENA เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตาน
พร้อมถือโอกาส พ.ต.อ.ทวี ได้สวมเสื้อพรรคประชาชาติ มอบให้กับบุคคลสำคัญในพื้นที่ 2 ท่าน เพื่อเปิดตัวเป็น ว่าที่ผู้สมัคร สส.ของพรรคประชาชาติ ได้แก่ นายอับดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ ทนายมุสลิม จ.ปัตตานี ว่าที่ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชาติ เขต 4 ปัตตานี และ นายอรุณ เบ็ญจลักษณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ว่าที่ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชาติ เขต 2 จ.ปัตตานี
การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีอดีต สส.พรรคประชาชาติ และแกนนำในพื้นที่หลายท่านเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ อดีต สส.นราธิวาส เขต 5, นายสุไลมาน มะทา อดีต สส.ยะลา เขต 1, นายซูการ์โน มะทา อดีต สส.พรรคประชาชาติ ยะลา เขต 2, นายอับดุลอายี สาแม็ง อดีต สส.พรรคประชาชาติ เขต 3 ยะลา, ดร.วรวิทย์ บารู อดีต สส.พรรคประชาชาติ เขต 1 ปัตตานี และ นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ อดีต สส.พรรคประชาชาติ เขต 3 ปัตตานี
รวมถึง นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายก อบจ.นราธิวาส นายกูเฮง ยาวอหะซัน อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายธนาธิป พรหมชื่น หรือ กำนันเพื่อน อดีตกำนันคนดังในอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่ข้าราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ที่มาร่วมให้กำลังใจและแสดงความยินดีอย่างคึกคัก
หลังจากนั้น พ.ต.อ.ทวี ได้นำคณะเดินทางไปพบ “ดาโต๊ะนิเดร์” หรือ นายนิเดร์ วาบา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายนิเดร์ วาบา ถือเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการก่อตั้งพรรคประชาชาติ
พันตำรวจเอก ทวีอได้ให้สัมภาษณ์ถึงกิจกรรมของพรรคและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง โดยยืนยันถึงความมุ่งมั่นในอุดมการณ์ของพรรคอย่างชัดเจน
พ.ต.อ.ทวี ยืนยันว่า ยืนยันเดินหน้าทำภารกิจของพรรคประชาชาติต่อไป ต้องการให้พรรคประชาชาติเป็นหลักให้กับประชาชน และจะพยายามสรรหาและขยายบุคลากร รวมถึง ขยายพื้นที่การทำงานไปยังพื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยอิงจากเหตุผลที่สามารถทำได้ เนื่องจากในการเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) ทั้ง 100 คน พรรคต้องให้คนทั้งประเทศเลือก จึงต้องมีทั้งตัวบุคคลและผู้ที่จะไปขับเคลื่อนนโยบาย
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ประเทศชาติประสบปัญหา ความเหลื่อมล้ำ อย่างมาก โดยเฉพาะในประเด็นสำคัญ 3 ข้อ คือประเทศไทยยังไม่มีการ แบ่งปันอำนาจ ประเทศไทยยังไม่มีการ แบ่งปันทรัพยากร ประเทศไทยยังไม่มีการ แบ่งปันในเรื่องของโครงสร้าง บางอย่างยังมีการ ผูกขาด หรือมีสัมปทานผูกขาด พรรคจึงมีจุดยืนว่า เจ้าของทรัพย์ที่แท้จริงคือ ประชาชนทุกคน และพรรคประชาชาติจะต้องมีนโยบายที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และช่วยให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น
พ.ต.อ.ทวี ยังได้กล่าวถึงการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครเขต 4 ปัตตานี คือ ทนายอับดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ (ทนายกอฮา) ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการเป็น ส.ส. เพื่อสะท้อนปัญหาและความต้องการของคนในพื้นที่และคนทั้งประเทศ ที่ต้องการให้อนาคตมีชีวิตที่ดีขึ้น
พร้อมทั้งกล่าวถึงการเข้าเยี่ยมคารวะนายนิเดร์ วาบา ว่า เพื่อมากราบเรียนท่าน เนื่องจากการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่สังคมมีบางอย่างที่ “เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นผิดเป็นชอบ” พรรคประชาชาติต้องการที่จะยืนหยัดในความถูกต้อง
“สิ่งที่เรายืนหยัด คือ เราใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ใช้ประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่เลือกเรามา เป็นเป้าหมายสำคัญ” พ.ต.อ.ทวี กล่าว
พ.ต.อ.ทวี ย้ำว่า พรรคประชาชาติ เป็น พรรคของคนทั้งประเทศ ไม่ใช่พรรคของแค่ 3 จังหวัด แต่คนใน 3 จังหวัด จะช่วยกันทำให้พรรคประชาชาติเป็น พรรคหลักอันดับหนึ่งของประเทศ ในเรื่องหลักของ ประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม และหลักทางคุณธรรม ศีลธรรม ส่วนการเปิดตัวผู้สมัครครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มแนะนำตัว และจะมีการตั้งเปิดตัวทำเป็นทางการที่จังหวัดปัตตานีอีกครั้งในเร็วๆ นี้ พ.ต.อ.ทวี กล่าว