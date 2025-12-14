“นายกฯ อนุทิน” ดอดไปบุรีรัมย์ ให้กำลังใจศูนย์อพยพ “ทำผัดหอยทอด-ตำส้มตำ” โชว์ลูกคอกล่อมชาวบ้าน ด้าน เขมร แห่คอมเมนต์กลางไลฟ์
เมื่อเวลา 16.15 น. วันที่ 14 ธ.ค. 2568 ที่สนามช้างอารีน่า จ.บุรีรัมย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมด้วย พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจประชาชน และเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์อพยพ โดยประชาชนต่างเข้ามาทักทายและสวมกอดนายกฯ
จากนั้น นายอนุทิน เดินตรวจการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ โดยดูโรงครัวของศูนย์อพยพ โชว์ผัดหอยทอดทะเล ตำส้มตำ แจกประชาชน ก่อนพูดคุยกับทีมแพทย์รพ.บ้านกรวด ถึงการดูแลประชาชน และเดินชมร้านอาหารฟู้ดทรัค ที่มาบริการ
โดยระหว่างเดินทักทายให้กำลังใจประชาชน มาถึงจุดพักผ่อน นายกฯ ได้ร่วมร้องเพลง “คนสุดท้าย” ของอัสนี-วสันต์ และเพลง “ซมซาน” ของโลโซ กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับประชาชน ทั้งนี้ นายกฯ กล่าวภายหลังให้กำลังใจชาวบ้านว่า ให้คนเข้ามาพักในศูนย์ การันตีเรื่องความปลอดภัย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงพื้นที่ของนายกฯ เป็นกำหนดการส่วนตัว ไม่ได้แจ้งกำหนดการให้สื่อมวลชนได้ทราบ โดยไลฟ์สดการลงพื้นที่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว และในระหว่างไลฟ์ ปรากฏว่ามีประชาชน รวมถึงชาวกัมพูชาเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมาก