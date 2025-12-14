“นายกฯ อนุทิน” โพสต์ถึงลูกสาว “จ่าเพียว” ทหารกล้าช่องบก ลั่น ลูกทหารต้องเข็มแข็ง มีสุข มีตังค์ สมเป็นลูกสาววีรบุรุษของคนไทย

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย โพสต์ภาพพูดคุยกับลูกสาวของจ่าสิบเอกศตวรรษ สุจริต ทหารกล้าผู้เสียสละจากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณช่องบก อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ระหว่างเป็นประธานในพิธีพระราชธานเพลิงศพ จ่าสิบเอกศตวรรษ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ที่วัดพรหมพิทักษ์วนาราม จ.ร้อยเอ็ด

โดยนายอนุทิน ระบุข้อความว่า “ลูกทหารต้องเข้มแข็งนะลูก….มีสุข มีตังค์ วันนี้หนูทั้งสองคนคือลูกสาวนายพลแห่งกองทัพบกไทยที่เป็นวีรบุรุษของคนไทยทุกคน พลตรีศตวรรษ สุจริต”

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