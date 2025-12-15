“นายกฯ อนุทิน” ลาราชการ โผล่จ้อรายการทีวีช่วงเช้า โยน “เอกนิติ” ปาฐกถางานสัมมนาแทน ก่อนเข้า ภูมิใจไทย ประชุมพรรค-เปิดตัวผู้สมัคร บ่ายนี้
เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทยว่า นายอนุทินได้ลาราชการในวันนี้
โดยมอบหมายงานเวลา 09.00 น. ให้นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกฯ และรมว.คลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา ภายใต้ชื่อ “Thailand Confidence 2026: ขับเคลื่อนความเชื่อมั่นสู่อนาคต” ในหัวข้อ “ขับเคลื่อนความเชื่อมั่นประเทศไทยสู่อนาคต” ที่ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 อาคารทรูดิจิทัล พาร์ค (ฝั่ง West) เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ซึ่งในเวลาเดียวกันนายกฯ เดินทางไปออกรายการ “กรรมกรข่าวคุยนอกจอ” ดำเนินรายการ โดยนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง ก่อนที่จะกลับเข้าทำเนียบรัฐบาล 11.30 น. และไหว้องค์นรสิงห์จำลอง บริเวณชั้นสองของตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนที่จะโบกทักทายสื่อมวลชน ขณะที่ทีมงานนายกฯยืนยันว่า นายกฯ แจ้งลาราชการจริง
ก่อนที่ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้นายกฯ จะเดินทางเข้าร่วมประชุมพรรคภูมิใจไทย ที่ทำการพรรค และเปิดตัวผู้สมัครของพรรคอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ มีรายงานว่าในวันที่ 16 ธ.ค. นายกฯ จะเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเพื่อติดตามสถานการณ์ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อพิจารณาข้อเสนอของปฎิบัติการทางการทหาร