“นายกฯ อนุทิน” เรียก เลขาสมช. หารือนอกรอบ สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เมินเสียงวิจารณ์ไม่เหมาะสม เปิดตัวผู้สมัคร สส. บ่ายนี้
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 15 ธ.ค. 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันนี้ได้เชิญนายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เข้าพบหารือ เนื่องจากยังมีวาระที่ต้องหารือในหลายเรื่อง
ทั้งการเสนอการสกัดกั้นการส่งยุทธปัจจัยทางทะเล การตรวจยึดระบบขีปนาวุธต่อต้านรถถังนำวิถียุคที่ 5 รุ่น GAM – 102 LR สัญชาติจีน ที่บริเวณเนิน 500 รวมถึงกรณีสายลับและทหารรับจ้างของฝ่ายกัมพูชา ที่แทรกซึมเข้ามาในไทย เรื่องนี้ก็ให้ติดตามและเฝ้าระวังพื้นที่อยู่แล้ว
ผู้สื่อข่าวถามถึงการช่วยเหลือคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับประเทศโดยเครื่องบิน นายกฯ กล่าวว่า เราพร้อมดำเนินการทุกการช่วยเหลือ แต่ยังไม่ได้พูดคุยรายละเอียดกับกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งในส่วนของการทำงานปกติ ก็ทำงานอยู่ ไม่ต้องมาขออนุมัติกับนายกฯ
นายกฯ ย้ำว่าเรื่องการให้ความสะดวกและความปลอดภัยกับคนไทยทุกหน่วยงานสามารถทำได้เลย พร้อมยอมรับว่า ที่จะเหมาเครื่องบินพาณิชย์ไปรับ ถ้าอะไรที่ทำให้คนไทยได้รับความสะดวก พร้อมทำหมด โดยขณะนี้ได้รับรายงานว่า มีคนไทยติดค้างอยู่หลายพันคน ก็จะดำเนินการเต็มที่
เมื่อถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะขยายพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึก นายกฯ กล่าวว่า ขึ้นอยู่สถานการณ์ แต่คิดว่าคงไปถึงจุดนั้น
เมื่อถามถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการเปิดตัว สส. ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากยังมีสถานการณ์ชายแดนอยู่ นายอนุทิน ปฏิเสธตอบคำถามดังกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทันทีที่นายกฯเดินทางกลับถึงทำเนียบรัฐบาล ได้เชิญนายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มาพบที่ตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อหารือนอกรอบ ถึงความคืบหน้าสถานการณ์ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ก่อนที่จะประชุมสมช.ในวันที่ 16 ธ.ค.นี้