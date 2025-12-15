มาตามนัด! วราวุธ นำอดีต สส.ชาติไทยพัฒนา ซบ ภูมิใจไทย ลั่นไม่ได้มาแค่ชั่วคราว ยกสุภาษิต “อย่าสนว่าแมวตัวสีอะไร ตราบใดที่ยังจับหนูได้” หลังถูกถามชาวสุพรรณหนุนหรือไม่ มั่นใจ “พรรคน้ำเงิน” ชนะเลือกตั้งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ท้าจะปักธงสุพรรณก็ต้องลองดูสักตั้ง
เมื่อเวลา 11.40 น.วันที่ 15 ธ.ค.2568 ที่พรรคภูมิใจไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา อดีตหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา นำอดีต สส.พรรคชาติไทยพัฒนา อาทิ นายสรชัด สุจิตต์ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ นายนพดล มาตรศรี นายเสมอกัน เที่ยงธรรม นายประภัตร โพธสุธน นายศุภโชค ศรีสุขจร นายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ นายอนุชา สะสมทรัพย์ นายอนุรักษ์ จุรีมาศ นายนิกร จำนง นายกนก วงษ์ตระหง่าน เข้าพรรคภูมิใจไทย เพื่อสมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทยอย่างเป็นทางการ
นายวราวุธ กล่าวว่า สมาชิกของเราทั้ง 10 คนมีความรู้ความสามารถมาร่วมงานด้วยกันในครั้งนี้ ยืนยันว่ายังดูแลพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี นครปฐม และบางเขต จ.ร้อยเอ็ด ตนคิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนไป ทำให้พรรคการเมืองขนาดเล็ก มีพื้นที่ทำงานค่อนข้างจำกัด ที่ผ่านมาพรรคชาติไทยพัฒนา เราดูแลแค่เพียงกระทรวงเดียว การที่เราเข้ามาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยจะเอื้อให้การทำงานของพวกเราผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกันกับพรรคภูมิใจไทย และจะมีเครือข่ายกระทรวง เพื่อให้สามารถดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจว่าพรรคภูมิใจไทยจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งหน้า
เมื่อถามว่าการสวมเสื้อตัวใหม่ในเขตของตัวเองประชาชนยังจะสนับสนุนอีกหรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า แน่นอนว่าต้องมีอารมณ์ที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี แต่มีสุภาษิตต่างชาติบอกไว้ว่า “อย่าสนว่าแมวตัวสีอะไร ตราบใดที่ยังจับหนูได้” ไม่ว่าจะใส่เสื้อของพรรคใด วันนี้เราได้รับเกียรติจากพรรคภูมิใจไทยมาทำงานร่วมกัน แต่ก็ยังเป็นบุคลากรเดิม ทีมเดิม นอกจากเหมือนเดิมแล้วเพิ่มเติมคือเครือข่ายการทำงานที่ดียิ่งขึ้น
ส่วนที่มีการระบุว่าจะมาแค่ชั่วคราวนั้น นายวราวุธ กล่าวว่า ไม่ครับ จะเห็นว่าวันนี้เราเดินทางมาครบทุกคน ไม่มีชั่วคราว มาแล้วทำให้องค์กรที่เราอยู่เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง พรรคภูมิใจไทยจะได้สรรพกำลังของเรา เราจะทุ่มเทให้พรรคภูมิใจไทยอย่างเต็มที่
เมื่อถามว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะไม่ส่งผู้สมัครเลยใช่หรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า ไม่ครับ อ้าวตอบไม่ได้ เพราะไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคแล้ว
เมื่อถามว่าคาดหวังถึงเป็นแคนดิเดตนายกฯด้วยหรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า เรื่องนี้เราไม่ติดใจ เราได้มีโอกาสได้มาทำงาน และมีโอกาสทำงานให้กับประชาชน เรามั่นใจว่าจะทำงานให้กับประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เราจึงได้ตัดสินใจเข้ามา
เมื่อถามว่ารอบนี้จะกวาด สส.สุพรรณบุรีทั้งจังหวัดเลยหรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า เราจะทำให้ดีที่สุด แต่ละครั้งที่มีการเลือกตั้งเราไม่เคยประมาท คู่ต่อสู้ล้วนมากด้วยความสามารถ แต่ถ้าจะมาปักธงในจังหวัดสุพรรณบุรี ก็ต้องรบกันอย่างเต็มที่ไปข้างหนึ่ง ถ้าอยากจะปักธงในสุพรรณก็ต้องลองดูกันสักตั้ง วันนี้ไม่ลองก็ไม่รู้