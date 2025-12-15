ภูมิใจไทย คึกคัก! เปิดรับสมัครสมาชิกวันแรก บ้านใหญ่มาตามนัด กลุ่มสุชาติ-วราวุธ-เอกนัฏ มาครบ จับตา อดีต สส. เพื่อไทย-ปชน. ร่วมทัพสู้เลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2568 ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศพรรคภูมิใจไทยในช่วงเช้าวันนี้ เป็นไปอย่างคึกคัก ถือเป็นวันแรกที่พรรคเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เพื่อให้ทันกรอบระยะเวลา 30 วันที่ผู้สมัครต้องสังกัดพรรคการเมืองก่อนการเลือกตั้ง
ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา อดีต สส. และกลุ่มการเมืองต่างทยอยเดินทางเข้าสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มใหญ่ที่น่าจับตา เช่น ‘กลุ่ม 16’ นำโดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกฯ และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนายสุชาติยืนยันว่า อดีต สส. ในกลุ่มจะเดินทางมาสมัครครบทั้ง 16 คนในวันนี้
ขณะเดียวกัน นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก็ได้นำ สส. ในสังกัดเข้าร่วมสมัครกับพรรคภูมิใจไทย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งในปี 2569 เช่นกัน
ด้าน นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ อดีตเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ ก็ได้เดินทางเข้าที่ทำการพรรค โดยเอกนัฏจะเข้ามารับผิดชอบพื้นที่เขตเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ น.ส.ศุภมาส อิสรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
จากนั้น 12.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา อดีตหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา จะสลัดเสื้อสีชมพูมาสวมเสื้อสีน้ำเงินของพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย สส. อีก 12 คน เข้าสังกัดพรรคอย่างเป็นทางการ
ในช่วงบ่ายวันนี้ พรรคภูมิใจไทยจะมีการประชุมพรรค ซึ่งถือเป็นการคิกออฟ สู่สนามการเลือกตั้งอย่างเต็มตัว โดยมีวาระสำคัญคือการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกผู้สมัครที่จะลงรับเลือกตั้ง ซึ่งพรรคตั้งเป้าหมายจะต้องส่งผู้สมัครให้ครบ 500 คน แบ่งเป็น สส.เขต 400 คน และ สส.บัญชีรายชื่ออีก 100 คน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ยังมีอดีต สส.กทม. จากพรรคประชาชนที่พรรคเดิมไม่ได้ส่งลงสมัครต่อ มาติดต่อขอเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทยด้วย
นอกจากนี้ น.ส.สุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ อดีต สส.อุบลราชธานี และ น.ส.สรัสนันท์ อรรนพร สส. ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย จะเดินทางมาแสดงเจตจำนง เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคภูมิใจไทยแล้ว รวมถึงอดีตสส.พรรคเพื่อไทยอีกหลายราย จ่อตามมาสังกัดพรรคภูมิใจไทยมาสังกัดสมทบด้วย