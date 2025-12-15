กกต.เสนอ วันเลือกตั้ง 8 ก.พ.69 วันสมัคร สส.-เสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ 27-31 ธค. เตรียมนำเข้าหารือประชุมบ่ายนี้ พร้อมแบ่งเขตใหม่ 4 จังหวัด เพิ่ม-ลด จำนวน สส. หลัง ‘บวรศักดิ์’ หลบสื่อฯหลังหารือ
วันที่ 15 ธ.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การหารือระหว่างนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ 11.30 น. โดยนายบวรศักดิ์ ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆ และได้ใช้ลิฟต์ VIP ลงไปบริเวณชั้นล่างอาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และเดินทางกลับทันที
ขณะที่ กกต.จะประชุมในช่วงบ่ายวันนี้ คาดว่าจะมีการนำข้อหารือเข้าพิจารณา รวมทั้งมีการพิจารณาเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง สส.และแผนการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้ง สส.ที่จะเกิดขึ้นในต้นปี 2569
ส่วนของการแบ่งเขตนั้นจากการคำนวณหาจำนวน สส.แบบแบ่งเขตพึงมีในแต่ละจังหวัด ในการเลือกตั้งปี 2569 พบว่ามี 4 จังหวัดที่จะมีการเพิ่มลดของจำนวนส.ส โดย 2 จังหวัดที่จำนวน สส.แบบแบ่งเขต “ลดลง” คือ นครศรีธรรมราช จากที่มี สส. แบบแบ่งเขตในปี 2566 จากจำนวน 10 คน จะลดลง เหลือ 9 คน และ ลพบุรี จากที่มี สส.แบบแบ่งเขตในปี 2566 จาก 5 คน จะลดลงเหลือ 4 คน
ส่วน 2 จังหวัดที่จะมี สส.แบบแบ่งเขต เพิ่มขึ้น คือ ปทุมธานี จากที่มี สส.แบบแบ่งเขตในปี 2566 จาก 7 คน เพิ่มเป็น 8 คน และ สมุทรสาคร จากที่มี สส.แบบแบ่งเขตในปี 2566 จากจำนวน 3 คนเพิ่มเป็น 4 คน
จากการหารือกับรัฐบาลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา กกต.เสนอกำหนดวันรับสมัคร สส.แบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ รวมถึงเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ในวันเสาร์ที่ 27-31 ธ.ค.2568 ที่โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และจัดการเลือกตั้งใน วันที่ 8 ก.พ2569