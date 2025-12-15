นายกฯเบี้ยว-มนัสนันท์ ย้ายซบภูมิใจไทย สมัครสมาชิก ลงสมัครเลือกตั้ง สส.ปทุมธานี หลังเพิ่งโพสต์ลาบ้านเก่า-พรรคเพื่อไทย

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.68 ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย นายกฤษดา หลีนวรัตน์ หรือ นายกฯเบี้ยว เดินทางมายังเข้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นายมนัสนันท์ หลีนวรัตน์ บุตรชาย และอดีต สส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย

เพื่อสมัครสมาชิกพรรคและลงสมัครเลือกตั้งในนามพรรคภูมิใจไทย หลังนายมนัสนันท์ โพสต์เฟซบุ๊ก ลาบ้านเก่าเมื่อเช้านี้

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศพรรคภูมิใจไทยในช่วงเช้าวันนี้ เป็นไปอย่างคึกคัก ถือเป็นวันแรกที่พรรคเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เพื่อให้ทันกรอบระยะเวลา 30 วันที่ผู้สมัครต้องสังกัดพรรคการเมืองก่อนการเลือกตั้ง

ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา อดีต สส.และกลุ่มการเมืองต่างทยอยเดินทางเข้าสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มใหญ่ที่น่าจับตา เช่น ‘กลุ่ม 16’ นำโดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกฯ และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนายสุชาติยืนยันว่า อดีต สส. ในกลุ่มจะเดินทางมาสมัครครบทั้ง 16 คน

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