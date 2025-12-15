‘พรรคประชาชน’ นัด 17-18 ธ.ค. ประชุมว่าที่ผู้สมัคร สส.ทั่วประเทศ ก่อนเปิดตัวสัปดาห์นี้ เผยโฉม 5 อรหันต์คัดตัวผู้สมัคร คาดส่ง ‘หน้าเดิม’ ราว 70-80%
เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาชน (ปชน.) ถึงการคัดสรรตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.ของพรรค โดยพรรคประชาชนจะมีการประชุมว่าที่ผู้สมัคร สส.ทั่วประเทศ ในวันที่ 17-18 ธ.ค.นี้ และคาดว่าจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.ทั่วประเทศ ภายในสัปดาห์นี้
เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วางไทม์ไลน์เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขต ในวันที่ 27-31 ธ.ค. 2568 และเปิดรับสมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ พร้อมกับบัญชีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค ในวันที่ 28 ธ.ค.-31 ม.ค. 2569 และจัดการเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ. 2569
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา พรรคประชาชนได้เปิดคัดสรรว่าที่ผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขตใหม่ทั้งหมด 41 เขต จากทั้งหมด 112 เขตที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 ขณะเดียวกัน คาดว่าจะมีการส่งผู้สมัคร สส.เขตหน้าเดิมในการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 ราว 70-80% ลงสมัครรับเลือกตั้งต่อในปี 2569
โดยมีรายงานว่า 2 จังหวัดที่ผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์ยกจังหวัด คือ จ.ภูเก็ต และ จ.นนทบุรี อย่างไรก็ดีในส่วนของ จ.ภูเก็ต นั้น มีรายงานล่าสุดว่า อดีตสส.ของพรรคทั้ง 3 เขตคือ นายสมชาติ เตชถาวรเจริญ สส.เขต 1 นายเฉลิมพงศ์ แสงดี สส.เขต 2 และนายฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล สส.เขต 3 ยังได้รับความไว้วางใจให้ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคประชาชนต่อ
ล่าสุด นายเฉลิมพงศ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ช่วงเวลาที่ประเทศกำลังเผชิญความไม่แน่นอน ถึงขั้นยุบสภา กลับมีความพยายามปล่อยข่าวดิสเครดิต ใส่ร้ายทางการเมือง กล่าวหาว่าพวกเราไม่ได้ไปต่อ ขอชี้แจงอย่างชัดเจนตรงนี้ ไม่เป็นความจริง พวกเราทั้ง 3 คน พรรคประชาชนยังคงส่งต่อ
ตนหวังว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะยังได้รับความไว้วางใจจากชาวภูเก็ต เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นร้านกัญชาที่ระบาดอยู่ในพื้นที่ การผลักดันให้มีนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ขอให้ประชาชนให้การสนับสนุนให้เรา เพื่อได้ผลักดันเรื่องเหล่านี้ต่อครับ เพื่อเปิดทางประสานงาน แก้ไขปัญหาที่ค้างคา และเดินหน้าทำงานต่ออย่างรับผิดชอบ
นายเฉลิมพงศ์ ระบุอีกว่า พวกเรายังคงเป็นผู้สมัคร สส. ในนามพรรคประชาชน เหมือนเดิมไม่มีถอย ไม่มีหาย และไม่ยอมให้การเมืองสกปรก มาบิดเบือนความจริง หลอกประชาชนเหมือน “สแกมเมอร์” เราไม่เข้าใจเจตนาของการปล่อยข่าวลือในเวลานี้ แต่เข้าใจดีว่า ใครบางกลุ่มกลัวการเมืองที่ยืนข้างประชาชนจริงๆ
ขอยืนยันอีกครั้ง พวกเราจะทำงานหนักต่อไป เพื่อพี่น้องชาวภูเก็ต และประเทศไทยให้ดีขึ้น โปร่งใส และ ปราศจากทุนเทา การเมืองต้องเป็นของประชาชนไม่ใช่ของคนโกงและการเปลี่ยนแปลง ต้องเริ่มที่รุ่นเรา
ขณะที่ สส.นนทบุรี พรรคประชาชนจำนวน 8 เขต ที่มีรายงานว่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดสรรผู้สมัครของ พรรคนั้น มีอย่างน้อย 2 คน คือ นายคุณากร มั่นนทีรัย หรือ “ไวท์” อดีต สส.นนทบุรี เขต 6 และนายสุรพันธ์ ไวยากรณ์ สส.นนทบุรี เขต 1 ประกาศว่าลาออกจากสมาชิกพรรคประชาชนแล้ว
ทั้งนี้ นายสุรพันธ์ ได้ย้ายไปร่วมงานกับพรรคพลวัต ที่มีนายกัณวีร์ สืบแสง เป็นหัวหน้าพรรค โดยนายสุรพันธ์ นั่งในตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค
ส่วนความเคลื่อนไหวในจังหวัดที่มีการคัดสรรตัวผู้สมัครเสร็จสิ้นไปแล้ว เช่น จ.ระยอง จำนวน 5 เขต และ จ.นครราชสีมา จำนวน 16 เขต มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.เรียบร้อยแล้ว
ส่วน จ.ชลบุรี คาดว่าจะส่งผู้สมัครหน้าเดิมเกือบครบทุกเขต ยกเว้น เขต 5 เขต 6 (น.ส.กฤษฎิ์ ชีวะธรรมานนท์ ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นงูเห่าสีส้ม) เขต 8 และเขต 10
ขณะที่ จ.เชียงใหม่ อดีต สส.เจ้าของพื้นที่เดิมจำนวน 7 เขต ได้แก่ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 6 และเขต 8 จะลงสมัครเหมือนเดิม ส่วนในเขต 5 เขต 9 และเขต 10 ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ของพรรคประชาชนนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้สมัครหน้าใหม่
ด้านอดีต สส.ของพรรคหลายคนที่ตัดสินใจยุติบทบาททางการเมือง โดยบางส่วนตัดสินใจส่งไม้ต่อให้กับผู้สมัครคนใหม่ เช่น นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร อดีต สส.กทม. เขต 24 ส่งไม้ต่อให้นายณพัฎน์ จิตตภินันท์กัณตา นักเขียน นักแสดง และอาจารย์ด้านดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ ลงสมัคร
ขณะเดียวกันมี สส.เขต บางคน ซึ่งมีคดีในชั้นการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีร่วมลงนามและเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยคาดว่าถูกโยกขึ้นเป็น สส.ปาร์ตี้ลิสต์ ในการเลือกตั้งครั้งหน้า เริ่มทยอยเปิดตัวผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน ที่จะลงพื้นที่ในเขตเดิมของตัวเอง เช่น
น.ส.รักชนก ศรีนอก อดีต สส.กทม. เขต 28 ส่งไม้ต่อให้ น.ส.ชลณัฏฐ์ โกยกุล หรือ “ปาล์ม” ลงสมัคร สส.เขตแทน นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ อดีต สส.กทม. เขต 27 ส่งไม้ต่อให้ นายนฤพล เลิศปัญญาโรจน์ หรือ “เบนซ์” ลงสมัคร สส.เขตแทน
อย่างไรก็ดีมี สส.พรรคประชาชนเดิม ที่ย้ายออกจากพรรคไปภายหลังการยุบสภา เช่น น.ส.รภัสสรณ์ นิยะโมสถ อดีต สส.ลำปาง เขต 4 ภริยานายธนาธร โล่ห์สุนทร อดีต สส.ลำปาง เขต 2 พรรคเพื่อไทย แถลงการณ์ยุติบทบาทการทำงานกับพรรคประชาชนแล้ว โดยมีรายงานว่าเกี่ยวกับเหตุผลส่วนตัว
รายงานข่าวจากพรรคประชาชนแจ้งว่า สำหรับแกนนำและคณะกรรมการบริหารพรรค ที่มีบทบาทในการคัดเลือกตัวผู้สมัครของพรรค ประกอบด้วย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรค น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคด้านเศรษฐกิจ นายนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ รองหัวหน้าพรรค นายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรค นายณัฐวุฒิ บัวประทุม นายทะเบียนพรรค และ น.ส. ชุติมา คชพันธ์ เหรัญญิกพรรค
โดยจะมีการแจ้งผู้สมัคร สส.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินว่า “คุณไม่เหมาะนะ” ส่วนจังหวัดที่มีปัญหาการทำงานในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ต้องมีการคัดเลือกผู้สมัครใหม่ทั้งจังหวัด แม้จะให้สิทธิ์คนเดิมลงชิงชัย คือ จ.ภูเก็ต และ จ.นนทบุรีนั้น ให้เหตุผลหลักว่า สส.ในจังหวัดไม่สมัครสมานสามัคคีกัน