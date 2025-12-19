“ไทยก้าวใหม่” เปิดตัว “ตั๊น จิตภัสร์” ลงบัญชีรายชื่อ นั่งหัวหน้าทีมเสมอภาคและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดชื่อ 2 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 19 ธ.ค.2568 พรรคไทยก้าวใหม่ นำโดย นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ เปิดตัว น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ผู้ประสงค์ลงสมัคร สส.บัญชีรายชื่อ
นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า พรรคไทยก้าวใหม่ตั้งใจจะสร้างความการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยในช่วงวิกฤตทุกเรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนั้นเราต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีความเป็นมืออาชีพพร้อมเสียสละให้กับประเทศไทย และองค์ประกอบสำคัญสำหรับการเสียสละของนักการเมืองคือความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้
วันนี้พรรคไทยก้าวใหม่ขอต้อนรับผู้หญิงเก่ง มุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคมมาตลอดทางชีวิตและอยู่ในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่พิสูจน์เป็นประจักษ์ว่าลูกหลานเกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและมุ่งมั่นเสียสละต่อประชาชนและมีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนดีไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น
คือ น.ส.จิตภัสร์ ตั้น โดยตนเชิญมาเป็นหัวหน้าทีมเสมอภาคและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งตรงกับธนูดอกที่ 1 ประเทศเปลี่ยนไม่ได้ถ้าทุนมนุษย์เราไม่เข้มแข็ง
ตั้น เผยเหตุตัดสินใจ ร่วม ไทยก้าวใหม่
ด้าน น.ส.จิตภัสร์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสนี้ถือว่าเป็นก้าวใหม่ของตน เพราะอยู่ในแวดวงการเมืองมาเกือบ 18 ปี ซึ่งคิดว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งในชีวิตทางการเมืองที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีโอกาสและมีพื้นที่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของแผ่นดินและประชาชน
เชื่อมั่นว่า จะทำงานตรงนี้ได้อย่างเต็มที่เนื่องจากเคยทำงานกันมาก่อนแล้วและเชื่อว่าพรรคฯจะเป็นช่องทางและโอกาสให้กับประชาชนได้มีโอกาสเลือกพรรคใหม่ๆ
“ต้องยอมรับว่า วันนี้มีทั้งพรรคเก่าและพรรคใหม่หลายพรรค แต่เชื่อว่าพรรคไทยก้าวใหม่จะเป็นอีกหนึ่งพรรคที่จะเสนอตัวรับใช้ประชาชน และขอฝากถึงประชาชน ขอโอกาสให้กับพรรคไทยก้าวใหม่ได้ทำงานรับใช้ทั้งในสภาและบริหาร
เพราะพรรคไทยก้าวใหม่มีคณะทำงานที่ครบทุกด้าน การได้รับตำแหน่งหัวหน้าทีมเสมอภาคและความมั่นคงของมนุษย์ ตรงกับดิฉัน ซึ่งดีใจและจะพยายามทำหน้าที่นี้ถ้าอย่างเต็มที่”น.ส.จิตภัสร์ กล่าว
ทั้งนี้ น.ส.จิตภัสร์ กล่าวถึง การตัดสินใจร่วมงานกับพรรคไทยก้าวใหม่ เพราะขณะนี้ยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ ว่า ขณะนั้นได้รับการเทียบเชิญไปเป็นที่ปรึกษาให้ไปทำงาน ซึ่งเราก็ไปทำงาน
แม้ยังเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อยู่ก็ตาม แต่ตอนนี้เป็นช่วงที่ทุกคน ต้องสามัคคีกันทำงานเพื่อชาติและแผ่นดิน และเวลากระชั้นชิดมาก การยุบสภาครั้งนี้เป็นการยุบที่เร็วมาก เราต้องตั้งหลักในการที่จะเตรียมตัวลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งต่อไป
เมื่อถามว่าทำไมถึงไม่อยู่กับ รมว.ทรัพยากรฯ น.ส.จิตภัสร์ กล่าวว่า ตนได้พูดคุยกับ นายสุชัชวีร์ จึงมองว่าพรรคนี้มีหลายนโยบาย ตรงกับ อุดมการณ์ของตน และเคยทำงานร่วมกันมาก่อน
อย่างไรก็ตามแม้ขนาดนี้มีการเปิดตัวกับพรรคไทยก้าวใหม่แล้ว ตนก็ยังไม่ได้ลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษารมว.ทรัพยากรฯ ซึ่งตนได้ถามรัฐมนตรีไปว่าจะต้องลาออกหรือไม่ ทางรัฐมนตรีไม่ได้ว่ากล่าวอะไร
นอกจากนี้ คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช ประธานที่ปรึกษาพรรคไทยก้าวใหม่ ได้มอบเสื้อและหมวกสัญลักษณ์ของพรรคให้กับน.ส.จิตภัสร์ และถ่ายรูปร่วมกัน
เปิดชื่อ 2 แคนดิเดตนายกฯ
รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยก้าวใหม่ ขณะนี้มี 2 คนคือ
- นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
- คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช
ส่วนคนที่ 3 กำลังพิจารณาอยู่