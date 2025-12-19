“ดร.เอ้” ลั่น พร้อมเป็นนายกฯ มั่นใจสู้พรรคอื่นได้ ส่วนแคนดิเดตกี่คนขอให้รอสัปดาห์หน้า โวเซอร์ไพรส์แน่ ยัน ส่งผู้สมัครทุกภาค
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 19 ธ.ค. 2568 พรรคไทยก้าวใหม่ นำโดย นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ กล่าวถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยก้าวใหม่ว่า ตนเป็นแคนดิเดต และพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ส่วนจะเป็นคนเดียวหรือไม่อยากให้ติดตาม ซึ่งงานเย็นนี้ (19 ธ.ค.) เป็นการจัดงานระดมทุนและแสดงวิสัยทัศน์ของพรรคเท่านั้น ไม่มีการเปิดรายชื่อแคนดิเดตนายกฯ
“แน่นอนว่ามีหัวหน้าพรรคที่ประกาศความพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ต้องพาประเทศไทยก้าวใหม่ไปด้วยกันให้ได้ ส่วนจะมีรายชื่อใครบ้างขอให้ติดตามในสัปดาห์หน้า รับรองว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอน” นายสุชัชวีร์ กล่าว
เมื่อถามว่าเมื่อเห็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคอื่น จะสู้ไหวหรือไม่ นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า ตนเชื่อว่าทุกคนมีดีและทำการเมืองแบบใหม่ จะเห็นว่าเป็นการผสมผสานคนที่เป็นมืออาชีพ และมีความพร้อม และเป็นมีคนที่รู้จักการเมืองไทย พรรคไทยก้าวใหม่พิสูจน์มาแล้วว่าเสียสละทุ่มเทกับประชาชน แต่ที่ชัดเจนคือวันนี้ทีมงานพรรคแทบทั้งหมดเป็นคนใหม่
ดังนั้น การที่มีแคนดิเดตนายกฯ เป็นคนใหม่เป็นสิ่งที่ดี และเราทำตัวอย่างมาแล้ว นายกฯ ควรจะเป็นคนมืออาชีพคนรุ่นใหม่ที่นำความรู้ วิชาการ และการต่างประเทศมาใช้ ส่วนการส่งผู้สมัคร สส. แม้เวลาจะสั้น แต่พรรคไทยก้าวใหม่ยืนยันส่งทุกภาค
เมื่อถามว่ากลุ่มเป้าหมายใกล้เคียงกับพรรคประชาธิปัตย์จะสู้อย่างไร นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า วันนี้ตนเชื่อว่าคนเบื่อการเมืองเดิมอยากให้ประเทศไทยก้าวใหม่จริง ถ้าความคิดแบบเก่าคนเก่าสุดท้ายประเทศไทยก็ย่ำอยู่กับที่ แต่ในขณะที่วันนี้โลกไปไกลแล้ว ปัญหาซับซ้อนมากมายเกินกว่าที่จะใช้อะไรแบบเก่าๆ ดังนั้น เป้าหมายคือคนไทยทุกคนที่อยากเห็นการเมืองใหม่ การเมืองแบบสร้างสรรค์
เมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะเกิดขึ้นในวันที่ 8 ก.พ.69 เพราะยังมีสภาวะความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชาอยู่ นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า เรื่องนี้ตนตอบไม่ได้ แต่วันนี้พรรคเตรียมตัวเกินร้อย มีความพร้อมเกินร้อยที่จะเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ. แต่เรื่องอื่นเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร