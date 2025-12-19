“อภิสิทธิ์” เตรียมเปิดนโยบาย ปชป. โชว์ผู้สมัคร กทม. สู้ศึกเลือกตั้ง 22 ธ.ค.นี้ ยังกั๊ก​ “การดี​-​วีระพงษ์​” นั่งแคนดิเดตนายกฯ มั่นใจไม่แพ้พรรคอื่นแน่นอน

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2568 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายพงศกร​ ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในช่วงแรกว่า พรรคประชาธิปัตย์ ได้เปิดแคมเปญในวันนี้ (19 ธ.ค.) แล้วว่า “ประเทศไทยไม่ทน” ซึ่งเป็นหนึ่งในการรณรงค์ก่อนหน้านี้ว่า “วันศุกร์สีฟ้า เปิดฟ้าใหม่ ช่วยกันส่งเสียงว่า ประเทศไทยไม่ควรทนกับอะไรบ้าง”

โดยจะเป็นการเปิดให้ประชาชน แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางเพจของพรรค หลังประชาชนต้องทนกับปัญหาคอร์รัปชั่น การศึกษาด้อยคุณภาพ ความยากจนซ้ำซาก ซึ่งขอให้ประชาชนร่วมกับพรรคฯ ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยในวันที่ 22 ธ.ค.นี้ นายอภิสิทธิ์​ เวชชาชีวะ​ หัวหน้าพรรค จะนำแถลงนโยบายที่พรรคจะดำเนินการต่อไป​จากนี้

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวต่อว่า ในวันที่ 20 ธ.ค. พรรคประชาธิปัตย์ จะมีการเปิดสำรวจความคิดเห็นของประชาชนว่า ที่ผ่านมาประชาชนต้องทนกับปัญหาอะไรบ้าง เพราะที่ผ่านมาการเมืองเทาทำให้คนไทยถูกทอดทิ้ง ดังนั้น วันนี้จึงไม่ต้องทนอีกต่อไป จึงขอเชิญชวนประชาชน แสดงความคิดเห็นผ่านเพจพรรคประชาธิปัตย์​ เพื่อเติมเต็มนโยบายพรรคได้

ส่วนม็อตโต้ในการหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์หลังจากนี้ นายพงศกร​ กล่าวว่า ในช่วง 4 วันแรก จะเป็นการพูดถึงปัญหาก่อน และในวันที่ 22 ธ.คนี้ นายอภิสิทธิ์จะเป็นผู้แถลงนโยบาย​ เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง

ยืนยันว่า​นโยบายการเมืองสุจริตบนความเป็นมืออาชีพ และการทำนโยบายให้เป็นไปได้​ เป็นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ยึดถือ​ แต่จะไม่ได้ใช้เป็นม็อตโต้ในการหาเสียง​ เช่น​อย่างพรรคประชาชนใช้ม็อตโต้เราเอาจริง แต่คำของพรรคประชาธิปัตย์ก็มีคำของพรรค​ โดยนายอภิสิทธิ์จะเป็นผู้เปิดเผยต่อไป​

ส่วนนโยบายด้านเศรษฐกิจอย่างการประกันราคาสินค้าเกษตร จะถูกหยิบยกมาเป็นหนึ่งในนโยบายด้วยหรือไม่ โฆษกประชาธิปัตย์ ​กล่าวว่า​ อยู่ในนโยบายของพรรคอยู่แล้ว แต่ประเทศไทยมีปัญหามากกว่านั้น​ ซึ่งในนโยบายเศรษฐกิจ​ พรรคประช​าธิปัตย์มีความมั่นใจ เนื่องจากมีรองหัวหน้า​พรรคที่มีความเชี่ยวชาญ​ด้านเศรษฐกิจ​ จึงมั่นใจว่าพรรคประชาธิปัตย์​จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ​ได้ไม่แพ้พรรคอื่นแน่นอน​

ส่วนนโยบายด้านความมั่นคง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ประชาชนจะนำมาตัดสินใจ ด้วยสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชานั้น นายพงศกร​ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการดำเนินการทางทหารและการทูตเชิงรุก ซึ่งนายอภิสิทธิ์จะเป็นผู้ดูแลเรื่องความมั่นคงต่อไป

เมื่อถามถึงแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคประชาธิปัตย์ นายพงศกร​ ยังไม่ยืนยัน และไม่ได้ปฏิเสธว่า แคนดิเดตนายก​ฯ ​ของพรรค​ อีก 2 คน จะเป็นนางการดี เลียวไพโรจน์​ และนายวีระพงษ์ ประภา รองหัวหน้าพรรคหรือไม่ โดยระบุว่า ทั้ง 2 คนถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ไม่แพ้แคนดิเดตนายกฯ ของพรรคอื่น​แน่นอน​

แต่สุดท้ายต้องขึ้นอยู่กับที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรค ที่จะเป็นผู้ตัดสินใจ ยืนยันว่า เป็นบุคคลภายในพรรคประชาธิปัตย์ โดยจะต้องเป็นสมาชิกพรรค

โฆษกพรรคประชาธ​ิ​ปัตย์​ กล่าวถึง​สนามการเลือกตั้งภาคใต้​ว่า พรรคประชาธิปัตย์กลับมาได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น หลังจากผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน​ของนิด้าโพล ได้สะท้อนว่า ความนิยมของพรรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นกำลังใจให้กับผู้สมัครของพรรคเป็นอย่างมาก

ซึ่งหากประชาชนในพื้นที่เห็นด้วยกับนโยบายของพรรคที่จะมีการเปิดตัวในวันที่ 22 ธ.ค.นี้ ก็มีโอกาสที่พรรคจะได้รับการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย อย่างกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ พรรคเตรียมเปิดตัวว่าที่ผู้ลงสมัคร สส.กรุงเทพฯ ทั้ง 33 เขต ในวันที่​ 22 ธ.ค. เวลา​ 09.00 น.​ ที่พรรคประชาธิปัตย์ด้วย

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