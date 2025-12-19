“อภิสิทธิ์” เตรียมเปิดนโยบาย ปชป. โชว์ผู้สมัคร กทม. สู้ศึกเลือกตั้ง 22 ธ.ค.นี้ ยังกั๊ก “การดี-วีระพงษ์” นั่งแคนดิเดตนายกฯ มั่นใจไม่แพ้พรรคอื่นแน่นอน
เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2568 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในช่วงแรกว่า พรรคประชาธิปัตย์ ได้เปิดแคมเปญในวันนี้ (19 ธ.ค.) แล้วว่า “ประเทศไทยไม่ทน” ซึ่งเป็นหนึ่งในการรณรงค์ก่อนหน้านี้ว่า “วันศุกร์สีฟ้า เปิดฟ้าใหม่ ช่วยกันส่งเสียงว่า ประเทศไทยไม่ควรทนกับอะไรบ้าง”
โดยจะเป็นการเปิดให้ประชาชน แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางเพจของพรรค หลังประชาชนต้องทนกับปัญหาคอร์รัปชั่น การศึกษาด้อยคุณภาพ ความยากจนซ้ำซาก ซึ่งขอให้ประชาชนร่วมกับพรรคฯ ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยในวันที่ 22 ธ.ค.นี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค จะนำแถลงนโยบายที่พรรคจะดำเนินการต่อไปจากนี้
โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวต่อว่า ในวันที่ 20 ธ.ค. พรรคประชาธิปัตย์ จะมีการเปิดสำรวจความคิดเห็นของประชาชนว่า ที่ผ่านมาประชาชนต้องทนกับปัญหาอะไรบ้าง เพราะที่ผ่านมาการเมืองเทาทำให้คนไทยถูกทอดทิ้ง ดังนั้น วันนี้จึงไม่ต้องทนอีกต่อไป จึงขอเชิญชวนประชาชน แสดงความคิดเห็นผ่านเพจพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเติมเต็มนโยบายพรรคได้
ส่วนม็อตโต้ในการหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์หลังจากนี้ นายพงศกร กล่าวว่า ในช่วง 4 วันแรก จะเป็นการพูดถึงปัญหาก่อน และในวันที่ 22 ธ.คนี้ นายอภิสิทธิ์จะเป็นผู้แถลงนโยบาย เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง
ยืนยันว่านโยบายการเมืองสุจริตบนความเป็นมืออาชีพ และการทำนโยบายให้เป็นไปได้ เป็นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ยึดถือ แต่จะไม่ได้ใช้เป็นม็อตโต้ในการหาเสียง เช่นอย่างพรรคประชาชนใช้ม็อตโต้เราเอาจริง แต่คำของพรรคประชาธิปัตย์ก็มีคำของพรรค โดยนายอภิสิทธิ์จะเป็นผู้เปิดเผยต่อไป
ส่วนนโยบายด้านเศรษฐกิจอย่างการประกันราคาสินค้าเกษตร จะถูกหยิบยกมาเป็นหนึ่งในนโยบายด้วยหรือไม่ โฆษกประชาธิปัตย์ กล่าวว่า อยู่ในนโยบายของพรรคอยู่แล้ว แต่ประเทศไทยมีปัญหามากกว่านั้น ซึ่งในนโยบายเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์มีความมั่นใจ เนื่องจากมีรองหัวหน้าพรรคที่มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ จึงมั่นใจว่าพรรคประชาธิปัตย์จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ไม่แพ้พรรคอื่นแน่นอน
ส่วนนโยบายด้านความมั่นคง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ประชาชนจะนำมาตัดสินใจ ด้วยสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชานั้น นายพงศกร กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการดำเนินการทางทหารและการทูตเชิงรุก ซึ่งนายอภิสิทธิ์จะเป็นผู้ดูแลเรื่องความมั่นคงต่อไป
เมื่อถามถึงแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคประชาธิปัตย์ นายพงศกร ยังไม่ยืนยัน และไม่ได้ปฏิเสธว่า แคนดิเดตนายกฯ ของพรรค อีก 2 คน จะเป็นนางการดี เลียวไพโรจน์ และนายวีระพงษ์ ประภา รองหัวหน้าพรรคหรือไม่ โดยระบุว่า ทั้ง 2 คนถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ไม่แพ้แคนดิเดตนายกฯ ของพรรคอื่นแน่นอน
แต่สุดท้ายต้องขึ้นอยู่กับที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรค ที่จะเป็นผู้ตัดสินใจ ยืนยันว่า เป็นบุคคลภายในพรรคประชาธิปัตย์ โดยจะต้องเป็นสมาชิกพรรค
โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงสนามการเลือกตั้งภาคใต้ว่า พรรคประชาธิปัตย์กลับมาได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น หลังจากผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนของนิด้าโพล ได้สะท้อนว่า ความนิยมของพรรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นกำลังใจให้กับผู้สมัครของพรรคเป็นอย่างมาก
ซึ่งหากประชาชนในพื้นที่เห็นด้วยกับนโยบายของพรรคที่จะมีการเปิดตัวในวันที่ 22 ธ.ค.นี้ ก็มีโอกาสที่พรรคจะได้รับการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย อย่างกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ พรรคเตรียมเปิดตัวว่าที่ผู้ลงสมัคร สส.กรุงเทพฯ ทั้ง 33 เขต ในวันที่ 22 ธ.ค. เวลา 09.00 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ด้วย