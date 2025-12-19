“ยศชนัน” แคนดิเดตนายกฯเพื่อไทย ชวนทำโพล มติชน -เดลินิวส์ เลือกตั้ง 2569 ฟังเสียงคนไทย เลือกพรรคที่ใช่คนที่ชอบ
วันที่ 19 ธ.ค.2568 นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย ร่วมทำโพลในกิจกรรม “มติชน-เดลินิวส์ โพล เลือกตั้ง 2569 ฟังเสียงคนไทย” เพื่อสะท้อนความคิดเห็นทางการเมืองและรับฟังเสียงของประชาชนจากทุกภาคส่วน นำข้อมูลไปประกอบการกำหนดทิศทางและนโยบายของพรรค ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในช่วงก่อนการเลือกตั้ง
นายยศชนัน กล่าวว่า “อยากขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมทำโพลของมติชนที่ร่วมทำกับเดลินิวส์ โดยมาร่วมกันส่งผลโหวตครับ”
สำหรับผู้สนใจสามารถตอบโพลด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ชจากสื่อในเครือมติชน และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ทั้งที่เป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และออนไลน์ ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนตอบคำถามตั้งแต่วันที่ 18-29 ธ.ค.2568
หลังจากนั้นจะรวบรวมข้อมูลแล้วส่งให้นักวิชาการจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการประมวลและสรุปผลการสำรวจ โดยมีกำหนดเปิดเผยผลการสำรวจโพลครั้งแรกวันที่ 5 ม.ค.2569 จากนั้นจะเข้าสู่การทำโพลครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-23 ม.ค.2569 ต่อไป
ร่วมทำโพล “มติชน-เดลินิวส์ โพลเลือกตั้ง 2569 ฟังเสียงคนไทย” >>> ได้ที่นี่ <<<