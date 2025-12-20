เท้ง ยันมีน้ำเงินไม่มีส้ม ถ้าภูมิใจไทยเป็นรัฐบาล พรรคประชาชนพร้อมเป็นฝ่ายค้าน ศิริกัญญา จี๊ด ถูกกล่าวหาเป็นฝ่ายค้ำ เหมือนโดนหัก 2 รอบ
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล และนายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร แคนดิเดตนายกฯพรรคประชาชน ออกรายการ The Politic ทางมติชนทีวี
นายณัฐพงษ์ กล่าวช่วงหนึ่งว่า การเลือกตั้งครั้งที่จะเกิดขึ้น ในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่า เขากำลังรวมหัวกัน เพื่อไม่ให้รัฐบาลพรรคประชาชนเกิดขึ้น คุณจะเลือกฝั่งไหน สมการทางการเมือง พูดตรงไปตรงมา คือการเลือกว่าจะเป็นรัฐบาลพรรคประชาชน หรือรัฐบาลพรรคภูมิใจไทย จะเป็นจุดตัดว่าเป็นการให้พรรคภูมิใจไทย หรือพรรคประชาชน เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
เมื่อถามว่า แต่มีคนบอกว่าพรรคประชาชนไปเลือกนายอนุทิน เป็นนายกฯเอง นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า มันจบไปแล้ว เดินหน้าต่อดีกว่า
น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า มันจบแล้ว บอกทุกคน บอกประชาชนเลยว่า เรากับภูมิใจไทยจบกันไปแล้ว และจบด้วยมือเราด้วย เป็นไปตาม MOA ดีไซน์ไว้ทุกอย่าง เราใช้อภิปรายไม่ไว้วางใจกดดันเขาทุกอย่าง เราไม่ได้โดนหลอก ถ้าโดนหลอก คือเขาอยู่ต่อได้ โดยไม่ต้องยุบสภา แต่นี่คือเราบอกว่าจะยื่นไม่ไว้วางใจ เขาก็ยุบสภาทันที ซึ่งเป็นไปตาม MOA แม้จะไม่สามารถแก้รัฐธรรมนูญ
เมื่อถามว่าแสดงว่าการเลือกตั้งจะใส่ไม่ยั้ง น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า เป็นเรื่องปกติของการแข่งขัน ก็ต้องเต็มที่ ไม่มีอย่างที่นายอนุทิน บอกว่าฝ่ายค้ำ อันนี้ไม่มี
เมื่อถามว่า รู้สึกอย่างไรที่นายอนุทิน ใช้คำของพรรคเพื่อไทยมาว่าพรรคประชาชน น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า รู้สึกจี๊ด มันก็ฟังจากเพื่อไทยมาหลายรอบ ว่าเป็นฝ่ายค้ำ แต่คนที่เคยเซ็น MOA มาแล้วฉีกด้วยมือตัวเอง มันก็ยิ่งหนักกว่าเดิม เหมือนโดนหัก 2 รอบ
เมื่อถามว่าถึงการเลือกระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนคืออะไร นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เป็นรัฐบาลที่พรรคประชาชนเป็นแกนนำ มีเสียงมากพอที่กำกับทิศทางพรรคร่วมได้ และเสียงมากพอที่จะทำให้พรรคอันดับ 2-3 ไปร่วมกันตั้งรัฐบาล อย่างที่ว่าเขาพยายามบล็อกไม่ให้พรรคประชาชนเป็นรัฐบาล
“โจทย์เราคือไม่อยากให้ประเทศไปอยู่ก้นเหว จากปัญหาต่างๆ ทั้งเรื่องทุนเทา สแกมเมอร์ แต่ก็มีคนที่ไปยึดโยงกับเรื่องพวกนี้ ใช้เงินทอนส่วนต่างทุจริตซื้อเสียง ถ้าทุกคนเห็นด้วยว่าการเลือกตั้งระหว่างส้มกับน้ำเงิน ถ้าน้ำเงินเป็นรัฐบาล พวกเราพร้อมเป็นพรรคฝ่ายค้าน เพื่อจะฉุดรั้งแก๊งก๊วนที่นำประเทศตกเหวพวกนี้ พรรคประชาชนพร้อมเป็นฝ่ายค้านหากภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล”
เมื่อถามว่า ถ้าพรรคประชาชน เป็นแกนนำ เอาพรรคภูมิใจไทยมาร่วมได้หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า อยู่ที่จำนวนสส. ถ้าเสียงมากพอ เราไม่ต้องง้อเขา คุณต้องอยู่ใต้กำกับเรา ก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ฟอร์มรัฐบาล เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ
ที่มา มติชนทีวี