เพื่อไทย ต้อนรับ เทวัญ-ผู้สมัคร 3 เขต ลงสมัครโคราช เจ้าตัวขอลงปาร์ตี้ลิสต์ ชี้ขอเสริมทัพผนึกกำลังคว้าชัย
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 20 ธ.ค.68 ที่พรรคเพื่อไทย นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค พร้อมด้วยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรค ให้การต้อนรับ นายเทวัญ ลิปตภัลลพ อดีตหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาและคณะ ที่มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย
นายชูศักดิ์ กล่าวว่า วันนี้พรรคเพื่อไทยขอแถลงข่าวในเรื่องการสมัครรับเลือกตั้ง สส.ในวันที่ 8 ก.พ.69 ซึ่งวันนี้ขอต้อนรับนายเทวัญและคณะ โดยทราบจากการแถลงของประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนาว่าได้มีมติจะไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคชาติพัฒนา และให้สิทธิ์สมาชิกพรรคในการใช้ดุลยพินิจสมัครรับเลือกตั้งในพรรคการเมืองต่างๆ และเป็นที่ทราบกันต่อมาว่านายเทวัญและคณะได้ตัดสินใจลาออกจากพรรคชาติพัฒนา และประสงค์จะมาสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคเพื่อไทย ซึ่งในนามพรรคเพื่อไทยขอต้อนรับนายเทวัญและคณะผู้สมัครทั้ง 3 คน ยินดีต้อนรับมาสู่พรรคเพื่อไทย ช่วยกันรณรงค์ในการหาเสียงเลือกตั้งเพื่อนำชัยชนะมาสู่พรรคเพื่อไทย
ด้านนายประเสริฐ กล่าวว่า ขณะนี้พรรคเพื่อไทยได้เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการส่งผู้สมัครครบทั้ง 400 เขต และจะมีการเปิดผู้สมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 25 ธ.ค.เวลา 11.00 น. จึงขอให้ติดตามการเปิดตัวผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยครบทุกเขตเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม วันนี้ได้ต้อนรับนายเทวัญ ซึ่งได้เดินทางเข้ามาเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทย
พร้อมกับว่าที่ผู้สมัคร สส.ในเขตจ.นครราชสีมา 3 คน ซึ่งการที่นายเทวัญมาครั้งนี้เป็นการผนึกกำลัง นายเทวัญเป็น สส. หลายสมัยและเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เป็นแกนนำหลักที่สำคัญในจ.นครราชสีมา ตนจึงเชื่อว่านายเทวัญและว่าที่ผู้สมัคร 1, 2 และ 3 ที่เดินทางมาสมัครพรรคเพื่อไทยจะเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำสู่ชัยชนะในการเลือกตั้ง
นายประเสริฐ กล่าวอีกว่า เดิมในจ.นครราชสีมามีสส. 16 คน สส.พรรคเพื่อไทย 12 คน ครั้งนี้เรามีความมั่นใจว่าทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีศักยภาพและทำการเมืองอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดในพื้นที่จ.นครราชสีมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเขตเลือกตั้ง หลายท่านเคยดำรงตำแหน่งที่มีความสำคัญ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่การทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง ทำงานเพื่อพี่น้องโคราชและเพื่ออุดมการณ์ของพรรค จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจเอาไว้ ตนในฐานะเป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ขอต้อนรับนายเทวัญและคณะ ที่จะได้ขับเคลื่อนเรื่องต่างๆในหลายเรื่องร่วมกับพรรคเพื่อไทย เข้ามาทำงานให้กับชาติบ้านเมืองต่อไป
นายเทวัญ กล่าวว่า หลังจากที่มีมติของพรรคชาติพัฒนา ตนและเพื่อนอดีต สส.ในจ.นครราชสีมา ก็ได้มีการหารือกันว่าเราจะไปในทิศทางใด เพราะที่ผ่านมาเราได้ทำงานการเมืองและทำพื้นที่มาโดยตลอดโดยไม่หยุด จากนั้นได้มีโอกาสพบกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้หารือกันและได้มีการเชิญชวนให้มาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทย ซึ่งได้มีการหารือกับสมาชิกพรรคแล้ว
ดูแล้วว่าหากพรรคชาติพัฒนาเข้ามาเสริมทีมได้ ก็จะเป็นโอกาสที่ดีให้จ.นครราชสีมา จะได้เป็นปึกแผ่นและทำให้เกิดประโยชน์กับชาวโคราชและชาวอีสาน อีกทั้งนโยบายหลายอย่างของพรรคเพื่อไทยเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งเราตัดสินใจว่าจะมาร่วมงานทางการเมืองด้วยกัน ต้องขอขอบคุณพรรคเพื่อไทยที่ในวันนี้ให้เกียรติกับพรรคชาติพัฒนา มั่นใจทั้ง 3 เขตของนครราชสีมา จะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน
สำหรับผู้สมัครสส.นครราชสีมา เขต 1 คือนายประเสริฐ บุญชัยสุข อดีตรมว.อุตสาหกรรม และ อดีตนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
เขต 2 นายวัชรพล โตมรศักดิ์ อดีตสส.หลายสมัย ขวัญใจชาวโคราช และอดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
เขต 3 นายสมบัติ กาญจนวัฒนา อดีตสมาชิกสภาจังหวัด อดีตประธานสภา และอดีตนักการเมืองท้องถิ่นหลายสมัย ขณะที่นายเทวัญจะลงรับสมัคร สส.บัญชีรายชื่อ
เมื่อถามถึงกรณีของนายวุฒิพงศ์ ทองเหลา อดีตสส.ปราจีนบุรี นายเทวัญ กล่าวว่า นายวุฒิพงศ์ก็จะมีทิศทางของท่าน ซึ่งวันนี้ได้มีการพูดคุยกัน แล้วก็จะไปดูในส่วนของท่านที่มีความเหมาะสม
เมื่อถามว่าตัดสินใจอย่างไรในขณะที่กระเเสของพรรคเพื่อไทยกำลังตก นายเทวัญ กล่าวว่า ตนได้หารือหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ที่ถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองโคราช ซึ่งพรรคชาติพัฒนามีฐานที่โคราชอยู่แล้ว โดยเฉพาะเขต 1-3 หากเราได้มีโอกาสร่วมงานกับทางพรรคเพื่อไทย น่าจะเกิดกับประโยชน์กับชาวโคราช ซึ่งโคราชมี สส. 16 คน เป็นรองจากกรุงเทพมหานคร ถือเป็นจังหวัดใหญ่และเป็นประตูสู่อีสาน มีพร้อมทุกอย่าง หากจะรวม สส.เป็นปึกแผ่นได้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวโคราชเป็นอย่างยิ่ง